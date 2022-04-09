天花狂半夜傳「碰碰聲」！鄰居突跌進他家 屋主一看懂了
每個人在租屋的時候，總是會希望自己的鄰居也是個沒有壞習慣，且能夠給彼此有個安靜空間的好住戶。不過，近日就有網友分享，住在自己家樓上的鄰居每天從早吵到半夜，還會發出巨大的碰撞聲，幾經勸導、告狀房東都沒有效，結果突然某一天，樓上鄰居突然撞破天花板掉落至他家，場面相當尷尬。
根據外國網站《boredpanda》報導，一名網友在「Reddit討論區」發文指出「我原先對這間租屋處非常的滿意，但自從樓上鄰居搬進來之後，這一切是惡夢的開始！因為他們每天從早開始吵到半夜，還會聽到有東西砸在地板的重擊聲，搭配的大吼大叫的聲音，實在讓人受不了！」
「我也多次上樓請鄰居降低音量，但鄰居根本就不聽勸，隨後告訴房東，想要他幫忙處理，但房東當時以『他們才剛搬過來，應該是在整理東西』推託，但又持續了一陣子，實在忍不住又向房東反應，房東卻告訴我『不要再抱怨了，我還有其他事要做』」。
直至有一天，該名網友發現了噪音來源，原來是鄰居都在家中「舉重」，把槓鈴摔到地板上才會發出巨大聲響，結果才剛發現過沒幾天，該網友家的天花板慢慢出現裂痕，又過幾天突然家中「砰」的一聲，他急忙趕來查看，沒想到樓上鄰居竟連同舉重架一起跌進他家，讓他嚇得趕緊叫救護車，隨後也將先前錄下極大噪音的證據交給警方，對鄰居和房東提告，房東起初態度還很硬，隨後轉變態度，願意負擔事主這段期間住飯店的費用，也願意低價提供另間房屋讓他們入住。（編輯：張嘉哲）