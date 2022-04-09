買新房卻租人！她爽待50年公寓 眾抖超狂套路驚了：聰明
台灣房價越來越高，買房成為了全民難關，對此就有一名網友分享，他的好友近期買了新房，卻沒有自己住進去，而是出租給房客後，自己再租老公寓住，讓他直呼「這有點奇怪吧！」不過，貼文曝光後，反而一堆網友狂點頭，認為這做法非常聰明：「買房前幾年只要付利息，房租抵掉還有剩，等房價高了賣掉現賺幾百萬！」
該名網友昨（8）日在PTT貼文，他以「買新房租人自己租破房住484有點笨啊」為題，表示身邊朋友近期買了新房，打算出租當房東，不過自己卻還是租50年老公寓，對方透露，是想用新房的租金來抵房貸，自己忍耐點先租舊屋，時間到就可以擁有自己的房子了，這讓原PO一聽忍不住疑惑：「這有點奇怪吧，買了新的卻不住要去住舊的，那新的被住過了不就變舊了嗎？這樣划算嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我認識房地產阿北都買破房子/法拍整理完出租，他說我們買預售都盤子」、「買新房出租，應該也是能獲利，但我覺得風險蠻大的」、「除非租金超便宜，不然很詭異」、「出租麻煩多，佩服」、「買房當理財商品買，有錢才能這樣玩」。
不過，大多網友都認為其實這做法很聰明，「買房前幾年只要付利息，房租抵掉還有剩，等房價高了賣掉現賺幾百萬」、「台北不少耶，重劃區買然後住破屋」、「不會吧很聰明啊，過兩年他就會再買一間」、「等房價漲了賣掉啊，然後再去買更貴的XD」、「每個月賺現金流被你說笨」、「感性上很笨，理性上聰明的要死」、「以房價不跌的情況下，這樣做比丟股市還要保險」。
還有網友指出，「只要他新房出租價＞他現在租的地點，價差就是賺，但前提是他不需要負擔新房內一堆維修，不然未必划算」。（編輯：賴禹妡）