刮刮樂「隱藏玩法」曝！男中700秒變3000 破解答案驚呆
台彩除了在過年時會加碼推出多款新版的刮刮樂之外，其實平常也都有上架不同種新版的刮刮樂，深受彩迷平常就會去小試身手，希望財神爺無意間來敲門。而近日，就有網友分享自己去玩新版刮刮樂時，卻意外發現自己該張中獎金額從700元爆增到3000元，破解玩法曝光後，引發討論。
原PO在臉書社團「我愛刮刮樂～就愛做公益」貼文指出「前幾天去花了200元買了這款最新的『雙重好運』，結果本來以為只中700元，後來發現是3000元！真的開心」不過只見貼出的照片，在以往這種常見的「對中幸運符號」中，玩家必須要「你的幸運符號」對中「中獎幸運符號」才有獎金，但仔細一看卻發現原PO只對中鑽戒的200元符號，與皇冠的500元，照理說應該只有700元！
原來，該款刮刮樂還有第二條規則，除了對中幸運符號之外，只要中獎幸運符號中，即便圖形不相同，但下方金額顯示一樣，也等於是到該獎金的意思，因此這張刮刮樂即有對中幸運符號的700元，加上骰子與鑽石都是「2000元」，且獎盃與鈔票也皆為「300元」，加起來一共是三千元。
貼文一出，網友紛紛回應「這款真的要特別看.....前幾天刮以為0元，因為幸運符號都沒中，結果拿去刷有中五百！」、「中3000 +1，一開始也沒看懂」、「前天才買，好險我都會拿去給店員刷」、「刮刮樂真的要拿給店員刷過，自己看真的會眼殘」、「刮刮樂玩法越來越誇張了，招數越來越多」。（編輯：張嘉哲）