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全台最美星巴克是哪？眾人推「它」超好拍：花蓮洄瀾輸了

▲以貨櫃屋為造型的花蓮洄瀾門市。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
▲以貨櫃屋為造型的花蓮洄瀾門市。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 13:11:542022-04-09 13:16:27

知名連鎖咖啡廳星巴克受到台灣民眾喜愛，近幾年也陸續開了許多間特色門市，其中最具知名度的就是花蓮洄瀾門市，白色貨櫃屋堆疊的外型，成了許多遊客的拍照景點，除此之外，一起來看看，星巴克在各縣市還有哪些與之媲美的特色裝潢吧！

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▲台北天玉門市，幽靜且綠蔭盎然的造型。
▲台北天玉門市，幽靜且綠蔭盎然的造型。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（一）台北天玉門市

位在天母的天玉門市，有綠蔭盎然的庭院，帶有一種咖啡文化的愜意氛圍。

▲中埔穀倉門市，以老穀倉重新再造。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
▲中埔穀倉門市，以老穀倉重新再造。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（二）嘉義中埔穀倉門市

這是一間老穀倉再造的門市，原為稻米倉儲空間，保留了原始的稻米輸送設備。

▲台灣最北端的馬祖門市。
▲台灣最北端的馬祖門市。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（三）馬祖門市

馬祖門市為台灣最北端門市，門市設計呼應馬祖風土特色，將外觀打造成一艘輪船造型，門市內牆壁則呼應馬祖特有的花崗岩地形，以幾何線條來呈現。

▲宜蘭頭城門市以遊艇為設計意象。
▲宜蘭頭城門市以遊艇為設計意象。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（四）宜蘭頭城門市

全白色、獨棟兩層樓的建築體，大面幾何形搭配圓形、弧線、斜線造型，是首間以「遊艇」為設計意象的門市。

▲台中泰安南門市，以積木城堡為概念。
▲台中泰安南門市，以積木城堡為概念。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（五）台中泰安南門市

以「幸福驛站」主題，積木城堡為設計概念，利用多個立體方形積木堆疊出建物外觀，中心處則用三角形積木凸顯整體視覺，打造像是夢幻積木城堡的門市。

▲洄瀾門市
▲以貨櫃屋為造型的花蓮洄瀾門市（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（六）花蓮洄瀾門市

以白色貨櫃屋交織，有大面積的採光天窗，是不少遊客的必拍景點。

▲民雄門市如歐風教堂外觀。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
▲民雄門市如歐風教堂外觀。（圖／取自《星巴克咖啡同好會》FB）
（七）嘉義民雄門市

門市外觀以黑色沉穩色調與木材交錯，建築的三角型主體及長方型副體結構，呈現既現代又古典的教堂風格。

也有大學生於Dcard論壇發起討論，哪一間門市才是台灣最美門市，網友紛紛投票，「嘉義民雄的星巴克也蠻常看到有人打卡拍照的！」、「淡水雲門超美～記憶深刻」、「覺得最美的是天玉門市」、「喜歡高雄博愛跟麗寶」。

實際上，星巴克官方臉書曾在2020年舉行「特色門市人氣票選」，最終投票排行出爐，第一名為台北的天玉門市，勝過知名度相當高的洄瀾門市，奪得人氣冠軍；第二名則是貨櫃屋造型的花蓮洄瀾門市；第三名則為馬祖門市，後面排名依序為，嘉義民雄、麗寶鐘樓、保安門市、鶯歌門市、高雄夢時代門市、大英門市、博愛華夏門市。（編輯：鍾怡婷）

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