全台最美星巴克是哪？眾人推「它」超好拍：花蓮洄瀾輸了

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位在天母的天玉門市，有綠蔭盎然的庭院，帶有一種咖啡文化的愜意氛圍。
（二）嘉義中埔穀倉門市
這是一間老穀倉再造的門市，原為稻米倉儲空間，保留了原始的稻米輸送設備。
（三）馬祖門市
馬祖門市為台灣最北端門市，門市設計呼應馬祖風土特色，將外觀打造成一艘輪船造型，門市內牆壁則呼應馬祖特有的花崗岩地形，以幾何線條來呈現。
（四）宜蘭頭城門市
全白色、獨棟兩層樓的建築體，大面幾何形搭配圓形、弧線、斜線造型，是首間以「遊艇」為設計意象的門市。
（五）台中泰安南門市
以「幸福驛站」主題，積木城堡為設計概念，利用多個立體方形積木堆疊出建物外觀，中心處則用三角形積木凸顯整體視覺，打造像是夢幻積木城堡的門市。
（六）花蓮洄瀾門市
以白色貨櫃屋交織，有大面積的採光天窗，是不少遊客的必拍景點。
（七）嘉義民雄門市
門市外觀以黑色沉穩色調與木材交錯，建築的三角型主體及長方型副體結構，呈現既現代又古典的教堂風格。
也有大學生於Dcard論壇發起討論，哪一間門市才是台灣最美門市，網友紛紛投票，「嘉義民雄的星巴克也蠻常看到有人打卡拍照的！」、「淡水雲門超美～記憶深刻」、「覺得最美的是天玉門市」、「喜歡高雄博愛跟麗寶」。
實際上，星巴克官方臉書曾在2020年舉行「特色門市人氣票選」，最終投票排行出爐，第一名為台北的天玉門市，勝過知名度相當高的洄瀾門市，奪得人氣冠軍；第二名則是貨櫃屋造型的花蓮洄瀾門市；第三名則為馬祖門市，後面排名依序為，嘉義民雄、麗寶鐘樓、保安門市、鶯歌門市、高雄夢時代門市、大英門市、博愛華夏門市。（編輯：鍾怡婷）