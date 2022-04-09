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紅綠燈看錯好幾年？「真正規則」被抖出　警察都長知識了

▲網友近日熱烈討論紅綠燈「圓形綠燈」是否可以直接左轉的問題。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友近日熱烈討論紅綠燈「圓形綠燈」是否可以直接左轉的問題。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 13:39:47

台灣因為地狹人稠，在路上車輛非常多，往往到了尖峰時段，汽機車都會塞滿重要交通道路，而為了維持交通狀況，路上的交通號誌可以說是非常重要，其中主導路口雙向流動的「紅綠燈」，更是駕駛人行進準則之一，但你真的會看紅綠燈嗎？近日，就有網友分享「我想問一下....有多少人不知道綠燈可以左轉這件事？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「容許我好奇一下，有多少人不知道這種燈號，就算沒有亮箭頭也可以左轉的？」只見貼出的照片，紅綠燈上除了一般的圓形綠燈以外，還多了一個綠色箭頭指向左邊，提示駕駛行駛方向，但當如果只有單一個綠色燈號時，駕駛是否可以直接左轉呢？

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▲網友透露許多人不知道「圓形綠燈」可以直接左轉，一直認為要有箭頭才能轉，常常造成大塞車。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「當然不行啊.....我之前轉過去被開一張單欸＝＝」、「可以轉啊！轉了就看到警察在等你囉」、「重點不是我看懂，是警察懂不懂，轉過去了又被攔下開單，據理力爭又被靠北不服取締，有意見又要自己請假申訴」、「我也是在有多向號誌，全圓形綠燈亮時左轉，就被開單了....」、「警察也要教育啊＝＝朋友上次左轉直接被開單.....」。

另外，也有人提到「不是民眾不懂，而是大多數警察也不懂，我就常常看到有人綠燈左轉被攔下來，因為下一個號誌有一個紅燈左轉箭頭，但不是應該綠燈就可以往前往左往右嗎....」、「老天，看到一堆人說不行左轉的，我真的拜託你們不要上路了」、「看到一堆人覺得不行，頭好痛」、「圓形綠燈本來就可以轉，這跟箭頭綠燈不同.....」、「希望這篇文能救一個是一個＝＝」。

而事實上，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第206條規定，「圓形綠燈」時在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉；但是如果沒有圓形綠燈，而是「箭頭綠燈」就要等左轉綠燈、右轉綠燈才能轉，違規者，依「道路交通管理處罰條例」第53條，左轉等同闖紅燈，機車罰1800元、小型車罰2700元、大型車罰3600元；右轉機車及小型車罰600元、大型車1400元。（編輯：張嘉哲）

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