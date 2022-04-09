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性感女星遭罵「聲音難聽」！自拍大秀福利：可放過我嗎？

▲熊熊突然被嗆聲音難聽，讓她非常心累，PO出自拍喊話酸民：可不可以放過我？（圖／翻攝熊熊IG）
▲熊熊突然被嗆聲音難聽，讓她非常心累，PO出自拍喊話酸民：可不可以放過我？（圖／翻攝熊熊IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 15:39:032022-04-09 15:39:08

台灣性感女星熊熊（卓毓彤），向來個性大方的她，對於外界批評總是有話直說，風格更是深受不少人喜愛。怎料，今（9）日熊熊就PO文抱怨，被人攻擊聲音難聽，這讓她非常心累，「可不可以放過我～」。

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熊熊今日臉書PO文，一開頭就針對批評她聲音難聽的人反擊，「說真的啦！我聲音難聽好聽與否，是有危害到誰嗎？而且為什麼抽菸喝酒的人，聲音就一定要難聽啊？我身邊就有抽菸喝酒但聲音還是很好聽啊！幹嘛汙名化」。

熊熊解釋，是因為聲帶長瘜肉的關係，並非菸酒造成，無奈卻常常被攻擊，「我也沒有很喜歡喝酒對煙味也敏感，同件事到底要解釋幾次？心累」同時也透露，已經在接受治療中。

▲熊熊分享運動影片，看起來香汗淋漓，非常認真。（圖／翻攝熊熊臉書）
▲身材火辣的熊熊，經常在個人Youtube上暢談性事和感情，人氣高的可怕。（圖／翻攝熊熊臉書）
最後，熊熊無奈表示，「那反正我又沒有要當歌手荼毒大家，真的可不可以放過我，我這輩子就無法甜美聲音，那怎麼樣呢？」並再次回擊酸民，「只想說：有時間管別人、先管好自己吧，因為真的，不關你的事，你們聲音很好聽那很棒棒啊！如果可以誰不想黃鶯出谷」。

粉絲紛紛力挺安慰，「熊熊的特色啊，真的不需要在乎一些不喜歡你的」、「這樣反而很好聽啊！很有特色」、「可是我超喜歡妳的聲音超有辨識度」、「我是因為你聲音獨特才知道你」、「加油熊熊， 做自己便可」。（編輯：詹鎰睿）

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