街友「車震人妻遭揍」反變網紅！獲贈豪宅爽住 人生逆轉
每個人在人生階段中，總會經歷起伏，可能重重摔了一跤、也可能從鬼門關前走過一回、遇到貴人等等，人生因而進入不同的新的階段，有了不同反轉等等。而近日，一名巴西街友竟然因為與健身教練的妻子在路邊車震，雖然被揍到面目全非，但卻意外開啟自己人生逆轉的契機！在網路上瘋狂被討論。
根據外媒《Roma News》報導，一名巴西48歲街友吉瓦爾多（Givaldo Alves de Souza）日前和一名健身教練的妻子在路邊車震，當時33歲的珊卓拉（Sandra Mara Fernandes）突然問他要不要約會，但由於自己身無分文，向對方透露沒有錢「開房間」，而珊卓拉卻大方邀約表示「可以在我車裡啊！」
結果就在兩人在車上纏綿時，被珊卓拉老公發現，吉瓦爾多馬上就被打得鼻青臉腫，結果事情傳開之後，吉瓦爾多不但沒遭到撻伐，還成為當地話題人物，抖音上短短一個月就吸引超過68萬名粉絲，也有各方網紅上前蹭流量，甚至擁有百萬粉絲、22歲的網美葛菈琪（Grazi Mourao）日前被拍到在派對上和他熱吻，試圖製造話題。
最誇張的是，Youtuber阿吉亞爾（Diego Aguiar）甚至送給他一間位在里約熱內盧、面向大海的豪宅，還帶他搭朋友的私人飛機，明明是一場偷吃人妻挨揍的不堪之事，結果反而變成吉瓦爾多的人生轉捩點，他目前在一家夜店找到了工作，每天的生活變得燈紅酒綠，到處受粉絲愛戴，IG才剛創不到兩週就有40萬人追蹤，實在相當不可思議，被網友堪稱是「人生傳奇」。（編輯：張嘉哲）