NBA都坐第一排！長腿名媛「合照詹姆斯」爆紅 身份超狂
今年NBA例行賽即將結束，將在台灣時間4月11日落幕。不過除了球員們的拚勁以外，能買到距離球員最近位置的嘉賓，更是全場矚目的焦點。近日，網路上就瘋傳一張華裔美女坐在湖人一哥詹姆斯（LeBron James）的旁開心合影的照片，瞬間引發大家熱烈討論，其超狂的身分也被起底。
據悉，在近期的NBA球場上，常常出現一名坐在第一排觀賽的華裔美女，不僅和詹姆斯等多位大咖球星、歌手名人合照，其冷豔的外型和修長的美腿，更是吸引大家關注，其一系列的照片更在網路上瘋傳。
其身分也被網友們起底後，原來是中國網紅「金兜兜」，23歲的她就擁有175公分、以及成熟又美艷的外型。不僅如此，從紐西蘭出生的她，早在18歲就獲得紐西蘭華裔小姐冠軍，現職模特兒的她，更曾經登上美國紐約時代廣場的大螢幕。
不過，可以從金兜兜的社群平台發現，其家世財富相當驚人，不只經常出國旅遊，結識各位名人大咖，對運動深深著迷的她，除了常坐在NBA天價第一排，更擔任過運動節目的主持人，其流利的英文，以及對球類運動的喜愛，早已獲得超高人氣。但金兜兜頻繁露臉、知名度迅速急升的現象，也讓外界猜測，她很可能是要成為華裔第一名媛。（編輯：詹鎰睿）