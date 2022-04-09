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NBA都坐第一排！長腿名媛「合照詹姆斯」爆紅　身份超狂

▲一張和詹姆斯合照的照片，瞬間讓這位華裔名媛美女，掀起大家關注討論。（圖／金兜兜微博）
▲一張和詹姆斯合照的照片，瞬間讓這位華裔名媛美女，掀起大家關注討論。（圖／金兜兜微博）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 18:35:04

今年NBA例行賽即將結束，將在台灣時間4月11日落幕。不過除了球員們的拚勁以外，能買到距離球員最近位置的嘉賓，更是全場矚目的焦點。近日，網路上就瘋傳一張華裔美女坐在湖人一哥詹姆斯（LeBron James）的旁開心合影的照片，瞬間引發大家熱烈討論，其超狂的身分也被起底。

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據悉，在近期的NBA球場上，常常出現一名坐在第一排觀賽的華裔美女，不僅和詹姆斯等多位大咖球星、歌手名人合照，其冷豔的外型和修長的美腿，更是吸引大家關注，其一系列的照片更在網路上瘋傳。

▲華裔名媛NBA場場坐第一排爆紅。（圖／金兜兜微博）
▲金兜兜除了球員以外，更和許多重量級大咖名人合照。（圖／金兜兜微博）
其身分也被網友們起底後，原來是中國網紅「金兜兜」，23歲的她就擁有175公分、以及成熟又美艷的外型。不僅如此，從紐西蘭出生的她，早在18歲就獲得紐西蘭華裔小姐冠軍，現職模特兒的她，更曾經登上美國紐約時代廣場的大螢幕。

不過，可以從金兜兜的社群平台發現，其家世財富相當驚人，不只經常出國旅遊，結識各位名人大咖，對運動深深著迷的她，除了常坐在NBA天價第一排，更擔任過運動節目的主持人，其流利的英文，以及對球類運動的喜愛，早已獲得超高人氣。但金兜兜頻繁露臉、知名度迅速急升的現象，也讓外界猜測，她很可能是要成為華裔第一名媛。（編輯：詹鎰睿）

▲華裔名媛NBA場場坐第一排爆紅。（圖／金兜兜微博）
▲家世顯赫的她，再加上模特兒的身分，朋友圈都是正妹名媛，只要有金兜兜在，NBA幾乎每一場轉播都有她的畫面。（圖／金兜兜微博）

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