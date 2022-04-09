才剛喊和平順暢！大甲媽一級戰區爆衝突 「白狼」來攪局
一年一度的台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」於8日起駕，進行9天8夜的遶境活動，而往年經常發生衝突的一級戰區「民生路地下道」，所幸今年場面非常和平，也讓網友感到驚訝。怎料，統促黨「白狼」張安樂的現身，讓場面再度引爆衝突，更造成當地角頭大哥的女兒受傷送醫，彰化縣警副分局長也在執法過程中遭到推擠。
今年的大甲媽祖遶境，雖然在今日晚間經過彰化時，因巷道狹窄，一度讓鎮瀾宮秩序人員和地方宮廟人員爆發肢體衝突，場面變的混亂，幸好無人受傷。但彰化縣警方也不敢大意，更在一級戰區「民生路地下道」附近加強戒備，並部屬上百名警力、近4千多個警示路障牌，把遶境隊伍和群眾、信徒給隔開，以防衝突再次發生。
大約在晚間8點左右，大甲媽祖鑾轎抵達現場，即便擠滿上千位群眾圍觀，但過程相當順利，才花大約5分鐘就迅速通過民生路地下道，而且完全沒發生任何衝突，場面依舊熱鬧不已。
鎮瀾宮董事長顏清標也呼籲，媽祖會保佑大家，正值疫情期間，大家還是要戴好口罩，「大家都跟媽祖同心」。
對此，也有不少當地網友拍下照片分享現場狀況，而「爆廢公社」裡更有人驚訝表示「等了一晚上的大場面竟然沒開打！」大家紛紛留言「你看這場就被裁判沒收了」、「早就暖身賽過了，彩鳳庵那段去複習一下」、「這邊現在不會打了，要看打架可以等回鑾那一天，去天后宮那邊看」、「你看這場就被裁判沒收了」。
怎料，大甲媽祖鑾轎才和平順暢通過「民生路地下道」後約數百公尺，隨即爆發近年來最大的搶轎衝突，統促黨總裁「白狼」張安樂突然帶著隊伍現身，並身穿特定政黨服裝來搶轎，場面極其混亂，還造成竹聯幫地虎堂堂主「虎哥」的18歲女兒受傷送醫，彰化縣警副分局長也在過程中遭到數度推擠。（編輯：詹鎰睿）