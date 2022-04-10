哪部電影重播會再看？網一致推「他演的」：轉到就會卡住
許多人在家休息時，都會看電視度過悠閒時光，而第四台撥放的影片無數，其中不乏一再重播的經典好劇。對此就有一名網友好奇詢問，當第四台重播哪一部電影時，大家還是會忍不住停下來看完？貼文一出大家直指「他演的」！
原PO在《PTT-Gossiping》板發文，表示第四台常常出現重播的影片，而且多數的影片大部分的人應該都有看過，但是仍然好奇有哪些電影雖然一直重播，網友轉到時仍然會想看完，因此好奇詢問：「哪部電影的重播您會看完呢？」
貼文一曝光立刻吸引許多網友回應，其中最多人點名周星馳的電影：「電視只要轉到周星馳就會卡住，真奇怪」、「唐伯虎點秋香」、「星爺系列」、「周星馳的大多會看完」、「周星馳的幾乎都會看」、「姓周的，不錯看」、「功夫」、「唐伯虎點秋香+1」、「唐伯虎、九品，轉到還是會默默的看完」、「威龍闖天關」。
另外也有不少網友提到劉德華的：「與龍共舞」、「與龍共舞，看幾次都不膩」、「哩估哩估（嚦咕嚦咕新年財）」、「我要替我婆婆報仇（嚦咕嚦咕新年財）」、「賭俠～賭神」，另外還有「世界末日，2012，賭俠，狙擊生死線」、「侏羅紀系列全部」、「刺激1995」、「明日邊界看了50次，阿湯哥都復活幾千次」、「阿甘正傳」。（編輯：陳珮瑜）