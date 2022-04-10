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搭高鐵「做1事」變整車焦點！她崩潰：我忍不住　網秒懂

▲原PO表示，有時搭高鐵突然喉嚨很癢，就會超想咳嗽，真的忍不住，但咳完幾乎整車人都在看她，也讓她超崩潰。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO表示，有時搭高鐵突然喉嚨很癢，就會超想咳嗽，真的忍不住，但咳完幾乎整車人都在看她，也讓她超崩潰。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-10 10:28:30

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」；不過就有一名女網友發文，表示有時候搭高鐵突然喉嚨很癢，超級想咳嗽，真的會忍不住，但咳完幾乎整車人都在看她，讓她超崩潰，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在高鐵上好想咳嗽= =」為題發文，表示有時候就突然喉嚨很癢，但現在因為疫情，咳嗽又會引起旁人異樣眼光，「我剛剛真的很用力忍住了，但還是咳出來，我有感受到別人異樣的眼光，他是不是怕我確診」，也讓她崩潰直呼「我真的不是故意的，最該死的是我剛剛還在高鐵上飲食，內心好多小劇場好煩啊，有沒有人有好方法在想咳嗽的時候不咳嗽」？

▲原PO表示，有時搭高鐵突然喉嚨很癢，就會超想咳嗽，真的忍不住，但咳完幾乎整車人都在看她，也讓她超崩潰。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲原PO表示，有時搭高鐵突然喉嚨很癢，就會超想咳嗽，真的忍不住，但咳完幾乎整車人都在看她，也讓她超崩潰。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
貼文一出，網友秒懂，「前幾天看電影被飲料嗆到，咳超久超大聲，咳到流眼淚那種，整場焦點」、「我還有搭客運遇過乘客咳嗽，然後被司機關心的」、「我之前喉嚨過敏的時候咳了一年，在高鐵和台鐵上咳嗽真的很尷尬，只能一直吃藥來止，但有時候還止不了，現在已經好了」、「前陣子白X如我，在捷運上被自己口水嗆到，忍到極限還是只能狂咳，然後坐附近的乘客一直看過來，X壓力很大…」。

也有網友分享幾招建議原PO，「我搭車前都會先吃顆喉糖」、「去廁所大咳一場」、「我都給他用力咳出來，不要憋，會更不舒服」、「我也是，所以想咳嗽時我會喝幾口溫熱開水，比較能忍住咳嗽」。

但也有網友認為，「其實不要一直咳，我都覺得還好～」、「就咳阿，這麼在意別人眼光幹嘛又沒傷害別人，而且都戴口罩了」、「不要忍咳嗽，之前有學長查房時不敢咳嗽也忍著，結果造成肺炎」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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