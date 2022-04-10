搭高鐵「做1事」變整車焦點！她崩潰：我忍不住　網秒懂

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貼文一出，網友秒懂，「前幾天看電影被飲料嗆到，咳超久超大聲，咳到流眼淚那種，整場焦點」、「我還有搭客運遇過乘客咳嗽，然後被司機關心的」、「我之前喉嚨過敏的時候咳了一年，在高鐵和台鐵上咳嗽真的很尷尬，只能一直吃藥來止，但有時候還止不了，現在已經好了」、「前陣子白X如我，在捷運上被自己口水嗆到，忍到極限還是只能狂咳，然後坐附近的乘客一直看過來，X壓力很大…」。
也有網友分享幾招建議原PO，「我搭車前都會先吃顆喉糖」、「去廁所大咳一場」、「我都給他用力咳出來，不要憋，會更不舒服」、「我也是，所以想咳嗽時我會喝幾口溫熱開水，比較能忍住咳嗽」。
但也有網友認為，「其實不要一直咳，我都覺得還好～」、「就咳阿，這麼在意別人眼光幹嘛又沒傷害別人，而且都戴口罩了」、「不要忍咳嗽，之前有學長查房時不敢咳嗽也忍著，結果造成肺炎」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。