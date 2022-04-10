「Mazda」不叫馬自達？網科普正確中文意思：原來都弄錯
台灣大部分都是進口車，無論是從日韓或是歐美進口，能喊得出廠牌的車不佔少數，不過最近日系汽車「Mazda」卻被網友提起討論，原因竟然是它的正確中文翻譯名稱竟然不叫做「馬自達」？
一名網友在臉書社團《爆廢公社公開板》貼出一張對話，圖中提到：「TOYOTA叫豐田、Honda叫本田，那Mazda為什麼叫馬自達」？看似習以為常的「認知」突然被質疑，讓原PO也忍不住好奇寫下：「對啊為什麼？」
原PO的詢問也引方網友的好奇，立刻有人上網科普了一下，發現原來無論是TOYOTA（豐田）、Honda（本田）還是Mazda（馬自達）都是以創辦人的姓氏為命名，而Mazda的創辦人松田重次郎，姓氏在日文發音為「Ma-Tsu-Da（片假名マツダ）」，而且一開始公司名稱叫做「東洋工業株式會社」，直到1983年才改稱為「マツダ株式會社」。
因此Mazda理應叫做「松田汽車」才對，但最後並沒有被翻作松田，而是直接用英文音翻成中文，因此才變成今天的「馬自達」。另外由於「Mazda」這一字有古波斯拜火教光明神Ahura Mazda之意，因此馬自達創始人便將Ahura Mazda是為東方起源的標誌，因此在汽車標誌上以一個凸起的的「M」字象徵「向未來飛行的翅膀」。網友得知後也紛紛表示：「MAZDA其實原本叫松田」、「因為日本也用片甲名， 所以我們也音翻成馬自達」、「Mazda=松田」、「長知識了」。（編輯：陳珮瑜）