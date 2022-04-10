日本扭蛋出新招！推「素人證件照」 　網笑：有點想要

扭蛋是大小朋友都喜歡的玩具，從可愛到獵奇公仔，甚至知名動漫產品，因為那不確定的驚喜感，總是吸引著許多民眾欲罷不能地玩了起來。而日本又是扭蛋機王國，經常推出各種奇怪又引人注目的扭蛋產品，最近就有一名日本網友發現一款證件照扭蛋，沒想到竟意外引起鄉民們的高度興趣！
這名推特帳號aerobics_girl的網友日前路過一間寵物用品店門時，發現門口旁一台扭蛋機的內容物特別不一樣，原來這是扭蛋機老字號Cosmos新推出的一款「陌生人證件照扭蛋（赤の他人の証明写真）」，照片中的人物有穿西裝的大叔，看似社員的歐吉桑，還有穿著套裝的女性，年紀從年輕到中年都有，而且轉一次只要300元日幣，讓人忍不住好奇這些人物到底是誰？
據了解，這10名照片中的素人都是真實人物，有人在小學擔任副校長職務，另外也有大學生以及家庭主婦等，他們都是經過授權後廠商才將其照片商品化，沒想到受到熱烈討論，從3月26日推出後目前已經售出約1000多顆扭蛋！
網友看了也忍不住回應：「好想要」、「你到底誰啦！」、「原來大獎是大叔的照片啊」、「收集這個到底要幹嘛哈哈」、「不知為何有點想要」、「這種感覺…好妙喔…」、「日本人真的很天才」、「不知道警察是否能合作，把通緝犯照片放在裡面，這樣在路上被認出來的機率就高了」。（編輯：陳珮瑜）