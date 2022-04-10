孔雀餅乾沾牛奶最經典？他「豪邁吃法」惹網爆笑：好失控
孔雀餅乾是許多人的童年回憶，肚子餓時總會倒杯牛奶，將餅乾放進去泡軟後再拿出來一口一口吃完，相當經典。就有網友表示自己老婆居然不知道這個吃法，並將這組合經典重現，而眾人看了他布置的規模都忍不住爆笑，問說：「這是什麼全家餐吃法嗎？」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己的老婆居然沒有看過孔雀餅乾的經典吃法，於是動手重現，他首先拿出家裡的大鍋子，接著將牛奶倒入，而後將幾乎一整包的孔雀餅乾倒入，份量非常豪邁「我老婆說第一次看的人家這樣吃…孔雀餅乾+牛奶，有廢友跟我一樣嗎？讓我知道我不孤單」。
鍾愛此法的網友紛紛跳出「這樣超好吃！不知不覺會吃掉一條餅乾還不夠吃」、「會這樣吃的人，年紀應該都不小了」、「吃法正確啊！還推薦給小孩這吃法~必須傳承！」，也有人表示孔雀餅乾搭其他飲品也相當美味「泡熱米漿、杏仁茶也很好吃」、「孔雀餅乾的精髓就在於搭配的沾料飲品，牛奶，熱可可，豆漿，不同搭配，不同風味」。
原PO的大手筆泡法則引起眾人關注「要吃也一片一片沾著吃吧？這是什麼全家餐吃法嗎XD」、「以前都一片一片沾著吃，讓它軟。吃下去很好吃」、「孔雀餅乾就是要配牛奶這樣吃呀！但是～放下去數5秒 吃口感最好」、「當然要倒牛奶在大碗公裡再丟孔雀進去用湯匙吃啊」、「我都壓碎泡牛奶」。 （編輯：李惠婷）