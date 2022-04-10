面試中緊張怎麼辦？網曝2招「絕命救急」：有用又不失禮
面試是眾人進入職場的首要關卡，對於部分內向人格來說，在陌生人面前侃侃而談需要很大的勇氣，就有位網友表示自己很怕面試，總是在回答對方問題時臉部脹紅、講話結巴，於是發文詢問眾人是否有相同困擾，該文引起許多網友關注，就有人依據原PO的狀況給予兩點應急建議。
原PO於PTT上發文，表示自己非常不擅長面試，在對答過程中會因為對方盯著自己看，緊張地全身發燙、臉頰發紅，連帶講話也開始結巴、跳針。她表示自己從小到大，在公眾場合說話都是如此，但私底下一對一卻沒有這種問題，於是詢問「請問也有人害怕面試的嗎？要怎麼克服？還是說就找個不用面試的工作就好哩？」
關於原PO在面試當下會發生的情況，網友們提出兩個應急的方法，一是可以直接表明自己容易緊張，拉近彼此的心理距離，也可爭取時間思考下一段要怎麼回應；二是在面試途中戴上口罩，讓內向的人可以躲在面罩的保護下，也可不用為了管理表情而分心「可以一開始就跟對方表明自己容易緊張，但前提是你的這個反應不會影響到工作內容的執行，先講清楚對方比較能理解」、「口罩戴上基本上不會注意到臉紅」。
眾人則建議原PO多找人練習，或是自己先準備面試官可能會詢問的問題，提前又完整的事前功課能大大增加面試者的信心「絕對要克服，找人面對面練習，然後要假設問題先想好答案。跟演講一樣是需要練習的。有這問題以後開會也會很吃虧，升職也會困難」、「我都是用聊天的心情去面對，反正沒上我之後也遇不到妳，就比較放的開來講」、「就是習慣+得失心不要太重，過了就過去吧」、「有些事情越恐懼越是需要去面對」。 （編輯：李惠婷）