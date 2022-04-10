買賓士卻不租車位？他怒請里長「1動作」對方秒移車

當發現自己的私人車位被人占用，而且一放就是一整天時， 真的會讓人氣炸了！一名網友抱怨自己的車位被一台賓士車主霸占，透過警察連繫原車主到晚上還是沒有移車，最後他搬出里長靠一句話立刻讓車主秒現身！
這名被霸占車位的原PO在臉書社團《爆廢公社》寫到，「現在的年輕人，有錢買A250卻沒錢租車位！」並表示自己前一晚剛剛開車去買東西，這名賓士車主後腳就停進去，原PO回來時還心想已是半夜不好要求管理員，沒想到隔天賓士車竟然還停了一整天，只好請管理員聯繫警察，發現原來這台賓士車才剛過戶、警政系統尚未更新，原始車主不願提供新車主資訊，只表示會代為聯繫移車，可是等到晚上該車主仍然不出現！
原PO對於賓士車主霸占私人車位的行徑感到又氣又無奈，最後不忍了決定要鎖車，請警察再聯繫一次並同時請里長廣播「請盡快來移車，不然要鎖車子，鎖完車後會離開北部出遊，什麼時候回來不知道」，果然不到半小時賓士車主就乖乖出現將車移走了！
網友看了都紛紛表示：「有錢買這種車，沒錢繳停車費？」、「就不小心車停他後面，剛好又外出旅遊幾天這樣」、「私人車位可以貼上公告收取停車費並且在車位前後放置物品讓他無法移動離開」、「私人的，上鎖啊，然後他要解鎖就你就收個1000停車費」、「去買一個車位閘吧」、「這個時候就說車子被A到了！車主就會趕快來了」。（編輯：陳珮瑜）