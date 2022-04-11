違停熱褲妹爆紅！「13秒下車片」瘋傳 辣到路人雙重標準
沒想到爆紅的這麼突然！近日，一名騎士投稿在網路行車紀錄器平台上的影片備受熱議，原本只是一輛白色的小客車在路邊違停，沒想到下秒車內一名女生開門，由於穿著太過清涼，讓後面騎士瞳孔瞬間地震，短短13秒的影片，竟然吸引逼近30萬人觀看。
桃園一名網友投稿自己拍攝到的影片到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的YouTube頻道，影片只有短短13秒，只見畫面中，一輛白色自小客車在桃園市中壢區中美路二段臨停，由於該輛白車四分之三的車身橫跨到中間車道、未打雙黃燈直接停著，讓後方騎士直接被阻擋去路。
不過，其實才剛有「真的受不了違停」的想法時，後座突然有一名女子開門走下車，疑似要到路邊的店家，但女子因穿著熱褲極短，露出長腿，瞬間辣到後方騎士，騎士便將影片上網分享，結果卻意外吸引逼近30萬網友搶看，不少人看完影片後表示「違停真的不行！看了10分鐘還沒有人勸導」、「各位紳士又齊聚一堂了」、「我也受不了違停 , 但是這次我可以忍」、「違停真的是要譴責，這位小姐我來教你」、「看了十次，我看你各位是被辣到雙重標準喔」。
但根據道路交通管理處罰條例第55條及56條規定，違規臨時停車可以處300到600元的罰款，而在禁止臨時停車處所停車則可以處600到1200的罰款，且如果因為違停造成車禍的發生，可能會有肇責，各位用路人千萬不要貪圖一時方便而以身試法，以免讓自己荷包大失血。（編輯：張嘉哲）