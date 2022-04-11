全家霜淇淋買到「隱藏版」！內行解答買法 連滴妹都不知
全家霜淇淋一直以來不斷推出新口味，成為不少人固定時間就要朝聖的一樣超商甜食，繼上回釋迦口味之後，這次和知名YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，一次推出四種最新口味，讓不少網友超興奮，開賣當天就前往朝聖。而滴妹也親自在臉書上推廣，吸引不少網友分享口感，也有網友買到與眾不同的「隱藏版」霜淇淋，意外掀起討論。
滴妹在自己臉書上貼出與霜淇淋合照，她表示，看到很多人跟我反應說，不太清楚全家有賣什麼口味的霜淇淋，在這邊要跟大家說，全家官網有可以查詢「販售霜淇淋的店鋪資訊」，這次推出的四種口味，若是單孔店販售的日是「日安紅濃茶歐蕾」口味；雙孔店販售的則是「棉被厚奶蓋」「午茉綠」跟綜合版「棉被午茉綠」。
滴妹透露「這兩款都是再睡5分鐘門市的熱賣冠軍飲品，然後要跟大家說，胖胖冰要碰運氣因為他不會特別標示出來，我們的餅皮是深咖啡色的，可愛的木湯匙目前是限量的，如果當天賣完的話，大家可以改天再去支持唷」。
貼文曝光後，吸引不少人上傳照片分享試吃心得，不少人直呼「真的好吃耶！那個奶蓋我好愛喔」、「棉被厚奶蓋超好吃的」、「我喜歡胖胖版但都買不到」、「嗚嗚！看來胖胖是隱藏版都買不到」、「好羨慕吃到胖胖版的人.....」、「棉被午茉綠好吃」、「真的是史上最好吃的霜淇淋」、「胖胖版哪邊有賣啊....好想要吃看看」、「綜合的棉被午茉綠，是最好吃的口味」、「我開賣一禮拜已經吃三支，真的很好吃」。
而事實上，這次全家霜淇淋推出新口味不僅分成四種以外，還有其隱藏版「胖胖冰」，相對一般霜淇淋來直徑還要來得更粗，看起來份量十足，圓滾滾的冰體看了更是療癒，但不少網友卻怎樣都買不到，連滴妹也透露「胖胖冰是要靠運氣，並不會特別標示在官網上」；不過，也有內行網友透露「有販售胖胖冰的門市也能在官網上查喔！」、「官網能查胖胖冰喔滴妹，還有另一個頁面可以查圓滾滾店舖的XD」、「我就是用官網查圓滾滾店的，輕鬆買到可愛胖胖冰！」（編輯：張嘉哲）