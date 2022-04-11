洗頭跑髮廊很奢侈？過來人曝「隱藏優勢」：根本人間天堂
台灣有許多美髮店，從傳統家庭個人理髮廳到連鎖髮廊，以及百元剪髮等，各種不同的店家型態總是吸引許多民眾上門光顧。就有一名女網友因為手受傷到髮廊洗頭，意外發現竟然附加肩頸按摩服務，讓她驚呼實在太享受，也好奇詢問大家喜歡去髮廊洗頭嗎？貼文一出立刻引起討論。
原PO在《PTT-Women》板發文「髮廊洗頭真的好舒服」，表示幾天前手燙傷起了大水泡，不方便自己洗頭只好花300元上髮廊，沒想到竟然有肩頸按摩服務，「洗頭的時候也有頭皮按摩，甚至還幫我熱敷脖子，超舒服的我都快睡著了」，不僅如此也感受到美髮師仔細地替原PO吹頭髮，整個體驗下來讓她驚呼實在太享受，「如果財富自由的話是不是就可以天天去給別人洗頭按摩了」，同時也好奇大家喜歡去髮廊洗頭嗎？
貼文一曝光，立刻引起網友表示：「我超愛，我已經兩個月都給人洗頭了」、「人間天堂」、「第一次去也差點睡著 ，超扯」、「一週去兩次…自從愛上了之後，很久沒有自己洗頭了」、「我工作很累的時候也會去洗，很舒服，而且不用流汗吹頭髮」、「有些還會幫忙刮痧」、「被洗頭真的超舒服，但平常不會特地花錢給人家洗，只能趁每三個月一次的補染頭髮時享受一下」。
另外也有持不同意見的網友回應：「不喜歡被別人碰觸，每次洗頭我都覺得是酷刑…」、「都沒有很滿意的」、「洗的時候舒服，但有時沒沖乾淨，再加上洗後用的梳子，也不知道有沒有清潔過（有些人純剪不洗），就不太想給人家洗了」、「有次遇到一位阿姨按摩力道過大，回家反而肌肉痠痛」、「我超不愛給別人洗頭…頭皮好痛，都說：輕一點隨便洗一洗就好」。（編輯：陳珮瑜）