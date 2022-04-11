好市多加油站驚現「這台車」他愣住！內行揭真相：不意外
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；另外也有部分分店有設立加油站，提供會員較便宜的油價；不過，就有一名網友日前在好市多加油站看見「中油油罐車」，讓他秒愣住，貼文一出，也有內行人解答「不意外」。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文並PO出一張圖片，從照片上可以看到，一台中油的油車就停放在好市多加油站內，讓他愣住直呼「這個油可以唷」，推測原PO應該是以為中油油罐車到好市多加油站「加油」，因此才說「這個油可以唷」。
貼文一出，掀起熱議，「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」、「呃…那我直接去中油不就好？哈哈」、「原來如此」、「加過了，系統比台灣任何一間自助加油快又好，不錯」、「跪求台南也來一間吧！」、「Costco的油沒便宜到哪..信用卡優惠下來其實差不多?何況中油的油沒有特別好XD」、「油都是差不多的」。
但也有內行網友解釋，好市多本來就是跟中油買油，因此中油油罐車出現在好市多加油站內並不奇怪，「好市多本來就是跟中油買油阿!」、「從一開始就是用中油的油了啊」、「一直都是中油供油的」、「一直都是用中油的，之前好市多有公告過了。但我還是比較喜歡用95+」、「中油油品穩定」。（編輯：郭佩蓉）