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外商主管年收400萬！谷歌面試慘被秒刷　網見主因全搖頭

▲原PO前陣子去谷歌面試時，寫不出coding而被刷掉。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO前陣子去谷歌面試時，寫不出coding而被刷掉。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 10:32:17

許多人因為薪水關係想要踏入科技業，不過就有一名網友在網路上表示，自己在外商當主管，雖然年薪400萬，不過每天上班只要去公司滑手機等下班，也因此前陣子去谷歌面試時，寫不出coding而被刷掉，忍不住感嘆：「覺得還年輕應該可以再衝一下年薪，可是已經爽太久了。」 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「當主管後覺得墮落」為題，表示自己今年33歲，在外商當主管3年多了，前幾天去谷歌面試卻被刷掉，「當天考的coding也真的很簡單，三年前一定可以秒解」，而面試官還是過去在前公司曾一起工作過的主管，「現在他失望我也失望，也直白說我現在coding實力沒辦法馬上幫他」。 

▲原PO透露自己是工程師，工作6、7年，但薪水才31K，跌破眾人眼鏡。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO今年33歲，在外商當主管3年多了。（示意圖／取自pixabay）
原PO透露，現在任職的外商組織扁扁的，看不到升遷契機，「雖然現在team已經build起來且大家都很獨立，我現在根本就是一副神主牌而已」，去上班都是滑手機等下班，薪資成長也有限，「看到發哥滷肉大爆發也默默想回去走individual contributor的路線，覺得還年輕應該可以再衝一下年薪，可是已經爽太久了，又不想回新竹那個鳥地方，整個墮落」。 

原PO也強調這不是炫耀文，而是勸世文，即使名片上印XX經理看起來很派頭，卻會直接面臨公司政治及派系問題，「很有可能要選邊站和做違背良心的決策，跳槽其他公司主管缺也不一定更好，轉回去當工程師技術又落後新鮮的肝，所以我現在有點卡住進退不得」，因此語重心長嘆：「勸後進學弟妹如果當工程師錢夠用就好不一定要升主管。」 

貼文一出，網友看了紛紛留言，「確實不是炫耀文，你這篇文的感覺就是你的實力就是配不上你目前薪資，哪天被鬥走或裁員會蠻慘的，畢竟薪資夠高但實力卻是問號，可能找不到對應的職缺」、「神主牌般的存在，如果是這種實力，出事的時候不會推就死定了」、「存點錢就去創業做自己想做的事啊，不然就找事做學學第二專長」、「你現在應該是大家最羨慕的職位吧，沒事滑手機年收400，何必再往上挑戰或往下低就呢，可以花時間體會不同的人生」。（編輯：賴禹妡） 

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