全聯驚見停車「偷吃步大法」！網一見笑翻：真的很smart
台灣地小人稠，停車位經常一位難求，但偶爾發現停車場裡也會出現奇特又離譜的景象。一名網友日前到全聯時，發現門口停車場裡有一台汽車停車的方式很特別，貼文及照片一出，立刻掀起熱議。
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示日前經過某一間全聯超市門口，看見一名婦人帶著一名小孩，開著一台橘色的小汽車，不偏不倚地剛好停進停車格裡，因為位置實在太巧妙，不僅能閃避繳費感應，也沒有超出格子外擋道，精準地停車方式讓原PO忍不住笑說：「停車正確無誤，車格內，置中，100分」。
網友看了也忍不住笑說：「沒毛病」、「真的很smart」、「買小車無誤…XD」、「也沒露一半問題」、「小車優勢霸氣外露啊！」、「可惡！突然覺得無法反駁了」、「市區開小車就是香」、「合情合理」、「不用付車費，讚」、「絕對優勢」、「能這樣偷吃步的只剩這台…不然你只能找變形金剛」、「建置設備的廠商故意的，量好好，算準準，就是這車種停車免費」。
另外有網友表示：「如果離開前有付費就沒問題，沒付費就是無恥」、「又一個不進去的，到底是什麼問題呀？」、「全聯失算了！店長危險了！」、「貴族車，終於有省到錢了」不過也有網友認為只要車主有進去消費應該就沒有問題。（編輯：陳珮瑜）