停車線突白變紅！她見輪胎壓「迷你方格」崩潰：還被罰錢
「想抱怨政府搶錢！」一名女網友近日在網路上表示，她把車子停在路邊時，明明看到是白線，要開車時卻發現整條已被漆成紅線，僅剩她的輪胎下方有4個白色小區塊，導致鈑金及輪胎都被染上紅漆，還吃了一張違停罰單，忍不住怒罵：「合理嗎？」
「這樣真的是合理的嗎？」該名網友昨（10）日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示停車時明明路邊就是畫白線，等到要開車時，卻突然被漆成紅線了，僅剩2顆輪胎下方是白線，這之中都沒有任何公告要施工，也沒有單位打電話通知移車，「就這樣變成違停，被開了一張違規停車單」，且輪胎、鈑金都被染到紅漆，讓她忍不住動怒：「是不是可以要求賠償呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「妳是不是得罪交通隊的」、「輪底下是白色的，申訴看看」、「可以申訴喔，前提是妳停車完離開前有拍照」、「我曾經走過單行道改方向的，同樣的行進路線第二天就變成逆向了」、「想說技術真好剛好壓在白線上」、「有遇過，停車時是白線隔天中午去牽車變成紅線而且被拖吊走了，去申訴無效還是要繳錢」。
也有網友認為，案情並不單純，「你停太久了，一定有公告」、「不是白線就能停喔！要是15cm的路邊線且離路邊還有150cm才是合法停車」、「我比較好奇妳停多久」、「妳是停了一個月嗎？平常有在開的話，怎麼可能不知道要劃線」、「停超過7天算佔用道路，車子沒被拖走算不錯了」、「妳是不是停很久？前後都沒車就只有妳一台？不覺得怪嗎」、「妳本身就違規，怎麼還敢抱怨」。（編輯：賴禹妡）