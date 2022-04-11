印尼「激省泡麵」口味突變？網揪2字籲看清：這才是信仰
眾人在社會上生存，免不了會遇到手頭吃緊的狀況，為簡單解決溫飽，不少人會選擇購買大約8塊的印尼營多麵果腹，也使得這泡麵成為眾人回憶。就有網友表示大學窮困時經常買來吃，但近期於家樂福購入後，竟發現包裝不同、味道也不同了，口味比大學購買時淡上許多，讓她大嘆不滿足，貼文發出後引起眾多關注，而有網友指出包裝上多的「極品」2字即是關鍵，代表她買到了新版本。
原PO於Dcard中發文，表示自己大學沒有錢吃飯時，常常會到台南的東南亞商店購買印尼營多麵，印象中當時的上頭並沒有印中文，外包裝為亮面，內附油包、黑色甜醬、白色粉包及乾燥蒜頭。
可近幾日前往家樂福購買，發現外包裝便為霧面，裡頭附的也變成油包、黑色甜醬、白色粉包及辣椒粉的組合，少了乾燥蒜頭，原PO認為味道變得極淡，跟記憶中的好滋味完全不同，於是詢問「為什麼…是因為我買了國際版嗎…原本的版本還有在賣嗎…誰快來告訴我…回憶中的沒有變心的原版是否還健在…營多麵成癮患者感謝您…」。
同樣熱愛營多麵的網友則指出重點，表示原PO購買到的為新版本，口味自然不同。新版本包裝上會寫「營多印尼『極品』炒麵」，而原版則像上圖一般沒有極品2字「我也被『極品』系列騙過XDD你要找那種白底包裝的才是我們的美味信仰」、「我上次也是買到新版，覺得超難吃，難過」、「這是不同款的，雖然我比較愛這款不愛原本的」。
其他人則分享自己曾在哪些店家看過原版營多麵「我去全聯買的有」、「我都蝦皮整箱買耶」、「直接去印尼店或越南店買啊！那種一箱也比較便宜」。 （編輯：李惠婷）