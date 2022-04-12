頂級粽子比浮誇！塞進整隻龍蝦比臉還大　烤鴨包粽有夠狂

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去年六福客棧與花蓮市農會聯手推出的「寶島豐味」端午粽禮，大受市場歡迎。今年續推北部鹹粽「洄瀾經典福香粽」及紅豆鹼粽「洄瀾古早福氣粽」外，更回應粉絲許願，推出「洄瀾精選雙福粽」，組合兩款鹹粽及甜粽，一次吃進全部好滋味。「洄瀾經典福香粽」以北部粽傳統工法製作，嚴選花蓮光復鄉的紅、黑糯米，紅糯米為阿美族太巴塱部落相傳幾百年的聖品，全台唯一產地，僅於每年7月收成，極其珍貴，被稱為大地恩賜的「紅寶石」，具高營養價值，帶有特殊的香氣，再搭配花蓮酒糟豬，堅持自然熟成飼養，肉質鮮嫩，佐以香菇、蓮子、栗子純手工包製，內含紅糯米粽3顆、黑糯米粽2顆，總共5顆只要680元，兼顧美味與健康。
冰涼Q彈的鹼粽是長輩及小孩都愛的風味，「洄瀾古早福氣粽」採用富里鄉100%有機栽種的銀川白糯米，米香味甜，以純手工古法製成，更顯晶瑩彈潤，內料來自屏東潮州鎮紅豆，粒粒飽滿，酥鬆紮實，每組6顆入共620元，每一口都能吃到幸福的甜味。「洄瀾經典雙福粽」可吃到黑紅糯米Q彈清香，以及鹼粽軟糯內餡香甜，內含紅糯米粽2顆、黑糯米粽2顆、紅豆鹼粽2顆，每組6顆入共750元，
至於全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。六福旅遊集團堅持永續環保理念，今年以中國水墨山水為意象，設計可重複使用的保溫提袋，送禮自用皆適宜，每組五顆880元。
六福表示，即日起開放民眾來電訂購，或至「六福美饌」網站預訂，凡於4月30日前完成下訂，享早鳥優惠9折，大宗購買另享更超值優惠。
而台北萬豪酒店從即日起至6月5日也開放預訂豪華粽禮，由四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝與團隊精心研發純手工端午粽子，食材包括和牛的「冠軍犇牛粽」，以及櫻桃鴨霸氣上桌的「鴨香寶粽」，還有以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，要讓民眾吃得高檔又享受。
台北萬豪酒店表示，「萬豪經典粽禮」集結數款人氣風味，包含以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，以及以特製滷汁及豬蹄筋入粽、豐潤美味的「福虎粽」、茹素者也能享用的養生首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」及香甜可口「百合紫米粽」，搭配台北萬豪精美保冷袋，每組售價1380元。
和牛控必嚐的「冠軍犇牛粽」，以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉、牛筋，滷製得軟嫩可口，滷汁濃縮後拌入以和牛油花煉製的香濃和牛油，以及牛肉丁、蒸熟的長糯米飯，再鋪上滷製好的和牛腮及牛筋，肉香四溢口口過癮，搭配台北萬豪特製保冷袋，售價980元。做工繁複「鴨香寶粽」選用體型較小、皮脆肉嫩的整隻宜蘭櫻桃幼鴨，以特調私房醬汁及八角、草菓、桂皮等藥材醃製24小時，鴨腹填入以精熬八小時的鴨高湯拌製之糯米飯、鴨肉丁，再吊起風乾12小時，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮更加酥脆可口，售價1,680元。
除了傳統粽禮之外，今年台北萬豪特別精選「采采食茶 CHA CHA THÉ」純手工人氣冰心甜粽禮，晶瑩剔透、Q軟具嚼勁水晶外皮搭配特製內餡，「茶香青梅粽」以文山包種茶入味的卡士達醬搭配青梅凍，充滿細緻茶香和酸甜清爽的青梅滋味；以港式國民甜點入餡而成的「楊枝甘露粽」，將椰子慕斯、芒果庫利、紅葡萄柚凍三者完美融合，內餡香滑入口微甜，精緻小巧外型份量適中無負擔，滿溢濃郁夏日風情。兼備視覺、味覺與口感的多重感受。六顆一組售價880元。
台北萬豪酒店粽子禮盒從即日起至5月15日前，預購享早鳥優惠九折，4月25日至6月5日開放取貨，除「鴨香寶粽」以常溫提供並限於台北萬豪現場取貨外，其他品項亦提供冷凍宅配、運費另計。