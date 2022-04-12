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頂級粽子比浮誇！塞進整隻龍蝦比臉還大　烤鴨包粽有夠狂

▲六福旅遊集團今年「龍王極品鮑魚粽」，整隻活龍蝦、鮑魚、日本干貝等頂級食材霸氣入料，單顆總重達540克，尺寸將近跟臉一樣大，售價2180元。（圖／六福旅遊集團提供）
▲六福旅遊集團今年「龍王極品鮑魚粽」，整隻活龍蝦、鮑魚、日本干貝等頂級食材霸氣入料，單顆總重達540克，尺寸將近跟臉一樣大，售價2180元。（圖／六福旅遊集團提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-12 07:00:00

才剛過完清明節，腦筋動得快的商人，已經開始為端午節籌備了！一想到端午馬上就會想到粽子，一般粽子已經不稀奇，六福旅遊集團今年共推出6款端午粽禮組，甜、鹹、葷、素粽兼備外，更全新推出奢華粽禮「龍王極品鮑魚粽」，把整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等通通放進粽子，極鮮海味精華與糯米完美結合，單顆總重就達540克，尺寸將近跟臉一樣大，吃一顆根本飽一天！當然頂級奢華價錢也是夠頂的，一組一顆售價就高達2180元，吃一顆小資族一整週的餐費都花光光了！台北萬豪酒店不只把和牛塞入粽子，更把櫻桃鴨塞入糯米飯、鴨肉丁，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮酥脆可口，一份也要1680元。

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六福旅遊集團表示，粵亮廣式料理主廚融合創意及經典，今年推出驚天之作「龍王極品鮑魚粽」，嚴選半斤東南亞活龍蝦、彈牙鮑魚、鮮美日本干貝等頂級餡料，極鮮海味精華完美融入糯米之中，隨著粽葉展開而顯現的驚艷外型，陣陣鮮香海味夾帶著竹葉與荷葉的獨特清香撲鼻而至，餘韻留香令人回味不已。另外還有一組五顆的「豐融家傳燒肉粽」，則以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，以老雞、雞腳為基底的獨門秘製滷汁煨滷，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配北海道特選瑤柱干貝，再添花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融完美鮮味，每組售價1280元。

去年六福客棧與花蓮市農會聯手推出的「寶島豐味」端午粽禮，大受市場歡迎。今年續推北部鹹粽「洄瀾經典福香粽」及紅豆鹼粽「洄瀾古早福氣粽」外，更回應粉絲許願，推出「洄瀾精選雙福粽」，組合兩款鹹粽及甜粽，一次吃進全部好滋味。「洄瀾經典福香粽」以北部粽傳統工法製作，嚴選花蓮光復鄉的紅、黑糯米，紅糯米為阿美族太巴塱部落相傳幾百年的聖品，全台唯一產地，僅於每年7月收成，極其珍貴，被稱為大地恩賜的「紅寶石」，具高營養價值，帶有特殊的香氣，再搭配花蓮酒糟豬，堅持自然熟成飼養，肉質鮮嫩，佐以香菇、蓮子、栗子純手工包製，內含紅糯米粽3顆、黑糯米粽2顆，總共5顆只要680元，兼顧美味與健康。

冰涼Q彈的鹼粽是長輩及小孩都愛的風味，「洄瀾古早福氣粽」採用富里鄉100%有機栽種的銀川白糯米，米香味甜，以純手工古法製成，更顯晶瑩彈潤，內料來自屏東潮州鎮紅豆，粒粒飽滿，酥鬆紮實，每組6顆入共620元，每一口都能吃到幸福的甜味。「洄瀾經典雙福粽」可吃到黑紅糯米Q彈清香，以及鹼粽軟糯內餡香甜，內含紅糯米粽2顆、黑糯米粽2顆、紅豆鹼粽2顆，每組6顆入共750元，

至於全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。六福旅遊集團堅持永續環保理念，今年以中國水墨山水為意象，設計可重複使用的保溫提袋，送禮自用皆適宜，每組五顆880元。

六福表示，即日起開放民眾來電訂購，或至「六福美饌」網站預訂，凡於4月30日前完成下訂，享早鳥優惠9折，大宗購買另享更超值優惠。

▲台北萬豪酒店推出「冠軍犇牛粽」，以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉、牛筋，滷製軟嫩可口，以特調醬汁拌製長糯米飯及牛肉丁，再鋪上滷製好的和牛腮及牛筋，肉香四溢口口過癮。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店推出「冠軍犇牛粽」，以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉、牛筋，滷製軟嫩可口，以特調醬汁拌製長糯米飯及牛肉丁，再鋪上滷製好的和牛腮及牛筋，肉香四溢口口過癮。（圖／台北萬豪酒店提供）
而台北萬豪酒店從即日起至6月5日也開放預訂豪華粽禮，由四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝與團隊精心研發純手工端午粽子，食材包括和牛的「冠軍犇牛粽」，以及櫻桃鴨霸氣上桌的「鴨香寶粽」，還有以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，要讓民眾吃得高檔又享受。

台北萬豪酒店表示，「萬豪經典粽禮」集結數款人氣風味，包含以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，以及以特製滷汁及豬蹄筋入粽、豐潤美味的「福虎粽」、茹素者也能享用的養生首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」及香甜可口「百合紫米粽」，搭配台北萬豪精美保冷袋，每組售價1380元。

和牛控必嚐的「冠軍犇牛粽」，以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉、牛筋，滷製得軟嫩可口，滷汁濃縮後拌入以和牛油花煉製的香濃和牛油，以及牛肉丁、蒸熟的長糯米飯，再鋪上滷製好的和牛腮及牛筋，肉香四溢口口過癮，搭配台北萬豪特製保冷袋，售價980元。做工繁複「鴨香寶粽」選用體型較小、皮脆肉嫩的整隻宜蘭櫻桃幼鴨，以特調私房醬汁及八角、草菓、桂皮等藥材醃製24小時，鴨腹填入以精熬八小時的鴨高湯拌製之糯米飯、鴨肉丁，再吊起風乾12小時，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮更加酥脆可口，售價1,680元。

 除了傳統粽禮之外，今年台北萬豪特別精選「采采食茶 CHA CHA THÉ」純手工人氣冰心甜粽禮，晶瑩剔透、Q軟具嚼勁水晶外皮搭配特製內餡，「茶香青梅粽」以文山包種茶入味的卡士達醬搭配青梅凍，充滿細緻茶香和酸甜清爽的青梅滋味；以港式國民甜點入餡而成的「楊枝甘露粽」，將椰子慕斯、芒果庫利、紅葡萄柚凍三者完美融合，內餡香滑入口微甜，精緻小巧外型份量適中無負擔，滿溢濃郁夏日風情。兼備視覺、味覺與口感的多重感受。六顆一組售價880元。

台北萬豪酒店粽子禮盒從即日起至5月15日前，預購享早鳥優惠九折，4月25日至6月5日開放取貨，除「鴨香寶粽」以常溫提供並限於台北萬豪現場取貨外，其他品項亦提供冷凍宅配、運費另計。

▲台北萬豪「鴨香寶粽」，選用整隻櫻桃幼鴨，以特調私房醬汁及藥材醃製一天，鴨腹填入糯米飯、鴨肉丁，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮酥脆可口，售價1,680元。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪「鴨香寶粽」，選用整隻櫻桃幼鴨，以特調私房醬汁及藥材醃製一天，鴨腹填入糯米飯、鴨肉丁，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮酥脆可口，售價1,680元。（圖／台北萬豪酒店提供）

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