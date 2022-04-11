月薪10萬狂嫌不夠！他怒問：錢花去哪 眾人曝「2關鍵」
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，對此有網友卻針對「月薪10萬」或以上的族群，怒批「在台灣月薪10萬的生活根本沒得挑，卻一堆人說生活過很痛苦」，根本豈有此理，好奇月花10萬嫌不夠，那到底是消費了什麼東西，貼文引起熱議。
原PO在PTT以「沒人發現台灣月薪十萬生活根本沒得挑嗎！」為題發文，提到「在台灣月薪10萬，除了房子買不起外，其他日常生活所有開銷，食衣住行育樂，每個都負擔得起」，卻仍有一堆鄉民抱怨，「月薪10萬不夠，生活會過很痛苦」，讓他怒轟「能月花10萬還嫌不夠，那把消費列舉出來啊，看看到底買了什麼，沒人發現台灣月薪10萬生活根本沒得挑嗎？真是豈有此理！」
貼文一出，網友們紛紛留言，「有需要養小孩的吧」、「有家庭壓力，10萬真的不行」、「10萬如果是個人收入就不錯，家庭的話...」、「太揮霍吧？月薪越高想買的東西會越貴、越高檔」、「給你10萬你就會想過20萬的生活，人是貪婪的」、「在台北10萬，覺得過的沒很爽耶」。
此外，也有許多人認為，房租、房貸就是最大關鍵，「不買房子難道睡公園嗎」、「月收10萬沒有房租房貸車貸，生活品質真的是爽到飛天」、「沒有房租房貸問題，月收10萬真的很爽」、「台北有房可啃老，月薪10萬超爽」、「月入10萬沒房跟月入4萬繼承房子，後者爽多了」。（編輯：張志浩）