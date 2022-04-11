COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

月薪10萬狂嫌不夠！他怒問：錢花去哪　眾人曝「2關鍵」

▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過。（示意圖／取自pixabay）
▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 17:26:31

在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，對此有網友卻針對「月薪10萬」或以上的族群，怒批「在台灣月薪10萬的生活根本沒得挑，卻一堆人說生活過很痛苦」，根本豈有此理，好奇月花10萬嫌不夠，那到底是消費了什麼東西，貼文引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT以「沒人發現台灣月薪十萬生活根本沒得挑嗎！」為題發文，提到「在台灣月薪10萬，除了房子買不起外，其他日常生活所有開銷，食衣住行育樂，每個都負擔得起」，卻仍有一堆鄉民抱怨，「月薪10萬不夠，生活會過很痛苦」，讓他怒轟「能月花10萬還嫌不夠，那把消費列舉出來啊，看看到底買了什麼，沒人發現台灣月薪10萬生活根本沒得挑嗎？真是豈有此理！」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲許多網友認為，「家庭」和「房貸」是許多人主要的經濟壓力來源，就算月薪10萬也不見得能過上好生活。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友們紛紛留言，「有需要養小孩的吧」、「有家庭壓力，10萬真的不行」、「10萬如果是個人收入就不錯，家庭的話...」、「太揮霍吧？月薪越高想買的東西會越貴、越高檔」、「給你10萬你就會想過20萬的生活，人是貪婪的」、「在台北10萬，覺得過的沒很爽耶」。

此外，也有許多人認為，房租、房貸就是最大關鍵，「不買房子難道睡公園嗎」、「月收10萬沒有房租房貸車貸，生活品質真的是爽到飛天」、「沒有房租房貸問題，月收10萬真的很爽」、「台北有房可啃老，月薪10萬超爽」、「月入10萬沒房跟月入4萬繼承房子，後者爽多了」。（編輯：張志浩）

月薪10萬「正當工作」很多嗎？過來人吐心聲：不只工程師

爽花10年存款買房！鄰居「暗黑目的」意外揭露　他超心寒

文組薪水大不同？「這行業」網喊賺最多　釣月入200K神人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀