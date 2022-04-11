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可樂、黑松沙士撐10年忍不住！雙雙漲價逼減肥　鄉民崩潰

▲繼可口可樂後，黑松也宣布調漲，29元變成35元，引發網友不滿。（示意圖／翻攝自goo.ne）
▲繼可口可樂後，黑松也宣布調漲，29元變成35元，引發網友不滿。（示意圖／翻攝自goo.ne）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 19:51:10

原物料上漲的時代，就連民眾愛喝的氣泡飲料，可口可樂、黑松沙士兩大廠牌都宣布調漲，600ml的瓶裝飲料，均從29元調漲至35元，漲幅2成，掀起社會關注。對此，PTT的網友們更是酸度破表，紛紛感嘆「幸好水費沒漲」。

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黑松證實，因近年來的原物料、運輸、包裝、人事成本上漲等，造成整體成本增加，為維持品質，自5月起將針對部分品項做調整，包括600ml瓶裝黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水，價格從原本的29元調漲至35元；此外，再加上太古可口可樂先前就宣布，從4月1日開始調整部分包裝的產品價格，600ml瓶裝可口可樂，也從29元調漲至35元，漲幅2成。

▲有「肥宅快樂水」之稱的可樂漲價了！太古可口可樂宣布，4月1日起可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果進行調價。（圖／記者黃韻文攝）
▲太古可口可樂先前宣布，4月1日起的可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果都進行調價。（圖／記者黃韻文攝）
兩大飲料廠牌接連漲價的消息，讓PTT不少網友無法接受「18>25>29>35，要喝不起了」、「被迫減肥了」、「又是一個聯合漲價，還漲一樣多，消基會要不要查一下」、「包裝茶都沒漲，這些是在漲啥」、「漲價後多喝水有益健康」、「謝謝阿，少喝讓我更健康」、「少喝沒差」、「說真的，含糖飲料還是少喝點比較好」。

不過，據了解，可口可樂距離上次漲價已是10年前的事情，如今也宣布漲價，至於會不會影響消費者購買意願？台灣可口可樂總經理則回應，會相信公司做的所有市場活動，會去符合消費者喜歡的方向；而去年才承諾「年前凍漲」的台灣飲料大廠黑松，雖然挺了過來，自行吸收7千萬成本，不過也和可口可樂一樣，距離上次漲價也是10年前的事，由於兩者是台灣最大汽水品牌代表，加上過去半年民生物價也有多樣商品漲價，也難怪一時之間又同時調漲，讓民眾有點難以接受。（編輯：詹鎰睿）

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