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讚阿妹威力猶存！「這首歌」讓柯文哲搖頭：小巨蛋不適合

▲柯文哲大讚阿妹，7年過去威力猶存，無奈回應「小巨蛋真的不適合唱《三天三夜》」。（圖／台北市政府提供）
▲柯文哲大讚阿妹，7年過去威力猶存，無奈回應「小巨蛋真的不適合唱《三天三夜》」。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 20:44:202022-04-11 20:51:16

台灣女歌手張惠妹「阿妹」，睽違7年重回小巨蛋嗨唱數日，不過現場也特別加強宣導，禁止歌迷跳動來減少震度，仍遭到當地里長夫婦的抗議，引發風波。對此，台北市長柯文哲大讚阿妹威力猶存，但那首《三天三夜》可能不適合小巨蛋，要換地方唱。

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台北市今（11）日防疫記者會上，有媒體針對阿妹小巨蛋唱歌震度事件做詢問，柯文哲表示，「好的方面講，7年過去了，阿妹的魅力依舊，威力還是在，所以一出場就天搖地動」。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第四天，她笑說因為聽不到耳機，所以脾氣暴躁。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹連日在小巨蛋嗨唱，卻引來當地里長不滿。柯文哲無奈直呼，《三天三夜》大概就投降了，可能要換地方唱。（圖／聲動娛樂提供）
柯文哲提到，後來北市也有去做研究，由於小巨蛋處於土壤液化區，水位比較高，就像臉盆放在水裡一樣，一有震動，水就會潑出去，但若放在乾燥的沙子裡，儘管震動也不會散播出去。

柯文哲表示，北市已經做了很多改善，例如舖木板等等，但演唱會3個鐘頭，前面兩個鐘頭都沒事，最後15分鐘就不行了，「所以只能說，阿妹魅力依舊，威力猶存」。

最後，柯文哲結論，小巨蛋真的不適合演唱這種很嗨的歌，比較適合文靜的歌曲，「但像阿妹這種三天三夜，大概投降了，要換地方唱，沒辦法」。至於當地里長的部分，柯文哲則無奈表示，也不是說抗議不對，也是替里民請命，「結論就是那地方不適合唱《三天三夜》，以後如果要唱，要找別的地方」。（編輯：詹鎰睿）

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