讚阿妹威力猶存！「這首歌」讓柯文哲搖頭：小巨蛋不適合
台灣女歌手張惠妹「阿妹」，睽違7年重回小巨蛋嗨唱數日，不過現場也特別加強宣導，禁止歌迷跳動來減少震度，仍遭到當地里長夫婦的抗議，引發風波。對此，台北市長柯文哲大讚阿妹威力猶存，但那首《三天三夜》可能不適合小巨蛋，要換地方唱。
台北市今（11）日防疫記者會上，有媒體針對阿妹小巨蛋唱歌震度事件做詢問，柯文哲表示，「好的方面講，7年過去了，阿妹的魅力依舊，威力還是在，所以一出場就天搖地動」。
柯文哲提到，後來北市也有去做研究，由於小巨蛋處於土壤液化區，水位比較高，就像臉盆放在水裡一樣，一有震動，水就會潑出去，但若放在乾燥的沙子裡，儘管震動也不會散播出去。
柯文哲表示，北市已經做了很多改善，例如舖木板等等，但演唱會3個鐘頭，前面兩個鐘頭都沒事，最後15分鐘就不行了，「所以只能說，阿妹魅力依舊，威力猶存」。
最後，柯文哲結論，小巨蛋真的不適合演唱這種很嗨的歌，比較適合文靜的歌曲，「但像阿妹這種三天三夜，大概投降了，要換地方唱，沒辦法」。至於當地里長的部分，柯文哲則無奈表示，也不是說抗議不對，也是替里民請命，「結論就是那地方不適合唱《三天三夜》，以後如果要唱，要找別的地方」。（編輯：詹鎰睿）