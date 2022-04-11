好了啦超大杯為何屹立不搖？眾曝「存活優勢」：真的有賺
隨著國內飲料店選擇越來越多元，一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，而除了五十嵐、清心、迷客夏等品牌外，有網友就發現，常座落在夜市和路邊的「好了啦！超大杯」一開就是好幾年，好奇在競爭激烈的飲料市場，容量只比其他家多300c.c為何還能屹立不搖？
原PO在PTT發文提到，通常很多一窩蜂開的連鎖店，通常大概活不超過5年，「但好了啦超大杯，這家店卻一直屹立不倒耶，大家都知道，紅茶多那300c.c，成本能多多少？但還是一堆人買單，而且競爭的還不是那種冷門市場 ，是每年都有新品牌推出的超紅手搖店，是不是就是看準台灣人都愛超大杯、便宜，就有死忠顧客必買呢？」
貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言表示「多你300c.c，價格還不變呢」、「就是比較便宜啊」、「不然你喜歡買小杯內容一樣但價格更貴的嗎」、「很接地氣啊，而且不難喝」、「對不挑的人來說CP值很高」、「大杯又便宜就是吸引力」、「CP值超高，撐很久都沒漲」、「就很大杯，可以喝一整天」、「真的比較大杯，有賺到的感覺」。
此外，也有不少網友點出「好了啦！超大杯」的關鍵客群，「很多需要在戶外工作的人愛喝」、「一些做工的會跟你說，出外人喝止渴的就好」、「工人上班必喝，一些觀光客逛景點口渴也會買來解渴」、「沒下午兩點工作曬過太陽不知道，問那些綁鐵的、扛水泥的，無糖怎麼喝？無糖一杯灌下去，彎腰出力直接吐出來」、「在外面工作，一杯可以喝整天，真的有它的市場啦」。（編輯：張志浩）