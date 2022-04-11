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溫昇豪作客《營業中》！「一口塞」動作迷倒女粉：戀愛了

▲溫昇豪作客《來吧！營業中》成為許多女粉絲的焦點之一。（圖／記者葉政勳攝）
▲溫昇豪作客《來吧！營業中》成為許多女粉絲的焦點之一。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 22:48:34

由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、吳映潔（鬼鬼）、顏佑庭主持的餐廳實境秀《來吧！營業中》，推出至今廣受好評，也讓許多人目睹偶像明星們私底下用餐氣氛。而在最新一集中，就特別邀到男神溫昇豪作客，光一個吃泡芙的動作，就迷倒許多女粉絲，「也太帥了吧！」。

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網路論壇Dcard，有位女網友興奮PO文，「先不管營業中你們要罵誰，溫昇豪也太帥了吧！」並節錄了溫昇豪一口吃掉泡芙的畫面，可以看到，溫昇豪俐落又不失帥氣的一口吃進泡芙，就連咀嚼都是皺著眉頭，彷彿在細細品嚐所有味道，最後才緩緩說出「嗯！好吃」。

難怪會讓原PO直呼，「真的好帥啊！看其他人吃的超尷尬，他一口吃吃的好霸氣，直接再次戀愛」。

▲溫昇豪作客《來吧！營業中》成為許多女粉絲的焦點之一。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）
▲溫昇豪起先對於泡芙要一口塞充滿好奇。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）
▲溫昇豪作客《來吧！營業中》成為許多女粉絲的焦點之一。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）
▲結果吃完後忍不住點頭，鬼鬼做的泡芙很成功，真的很好吃。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）
許多女網友也來朝聖大讚，「溫昇豪是真的帥，而且沒有偶包，演技又好，超讚的啦！」「超帥熟男啊！就連演瑞凡時都無法討厭他」、「真的很帥…從他進門開始一直在看他」、「終於有人懂得欣賞我老公」、「感覺逆生長，這個髮型好好看，皮膚感覺也變好」。

值得一提的是，曾經營過餐酒館的溫昇豪，在《來吧！營業中》第４集當中，對於菜色的評價更是非常嚴格，不僅點出許多致命的問題，而且光是用看的就能判斷炎亞綸提供的「紅酒」並非紅酒，一度讓店長庹宗康、炎亞綸嚇到冒冷汗。（編輯：詹鎰睿）

▲溫昇豪作客《來吧！營業中》成為許多女粉絲的焦點之一。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）
▲對酒類很講究的溫昇豪，一度嚴肅的質問庹宗康和炎亞綸。（圖／翻攝《來吧！營業中》YT）

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