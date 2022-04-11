年輕夫妻嗨買房！長輩卻狂唱衰　「爆氣原因」被全場轟爛

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原PO接著指出，「婚後每年都在等房價降，結果每年等到的是房價一直創新高，夫妻買房都是靠自己，沒有跟長輩拿錢，雖然買不起蛋黃區，但跟老公覺得生活機能還行就好；只是我們買的地方旁邊附近一公里有一片公墓，但3年內就會全部遷光，我跟老公都覺得無所謂，畢竟房子看出去根本也看不到，而且人比鬼還可怕好嗎？真的快被長輩煩死」。
貼文一出，網友紛紛留言安慰「自己要住的別想太多」、「如果10幾年後房價真的跌了一些，為了自己有個家，妳願意等十幾年嗎」、「跌什麼時候跌？長輩會通靈嗎」、「台灣買房只會漲，不會跌...」、「我個人覺得要降的機率不高，可是很多人都亂開價，這也是真的」、「其實房子是會越來越貴，因為新建案的材料一直漲價，也會導致舊房子的價格上漲的」、「沒有人能對我們的未來負責，人多嘴雜，做就對了」、「公墓遷走有可能會再漲啊」。
此外，也有人認為「老一輩是不希望妳用一輩子繳房貸繳到老，以前200萬能買一棟40坪透天，現今你要用1800萬買一間30年老透天，還得裝修，不值得」、「長輩的想法沒錯，只是停留在2０～30年前的思維，現在的年輕人在不買房 以後真的就會買不起了」。（編輯：張志浩）