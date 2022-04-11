COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

年輕夫妻嗨買房！長輩卻狂唱衰　「爆氣原因」被全場轟爛

▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步。（示意圖／翻攝pixabay）
▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 23:47:03

在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，不過有網友卻分享，夫妻倆開心買房後，身邊長輩們竟不斷唱衰，眾人看完後紛紛認為長輩「太誇張」，原PO也大嘆「快被煩死！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在臉書社團「抱怨公社」發文提到，「請問房價會越來越高還是越來越低？最近買房明明是可喜可賀的事，卻一直被長輩念，長輩一直認為房價會跌，要我們還不要買房，結果我們買了，長輩就不高興一直唱衰」。

原PO接著指出，「婚後每年都在等房價降，結果每年等到的是房價一直創新高，夫妻買房都是靠自己，沒有跟長輩拿錢，雖然買不起蛋黃區，但跟老公覺得生活機能還行就好；只是我們買的地方旁邊附近一公里有一片公墓，但3年內就會全部遷光，我跟老公都覺得無所謂，畢竟房子看出去根本也看不到，而且人比鬼還可怕好嗎？真的快被長輩煩死」。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO發文抱怨，自己買房後長輩卻不斷唱衰，讓她相當煩躁。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出，網友紛紛留言安慰「自己要住的別想太多」、「如果10幾年後房價真的跌了一些，為了自己有個家，妳願意等十幾年嗎」、「跌什麼時候跌？長輩會通靈嗎」、「台灣買房只會漲，不會跌...」、「我個人覺得要降的機率不高，可是很多人都亂開價，這也是真的」、「其實房子是會越來越貴，因為新建案的材料一直漲價，也會導致舊房子的價格上漲的」、「沒有人能對我們的未來負責，人多嘴雜，做就對了」、「公墓遷走有可能會再漲啊」。

此外，也有人認為「老一輩是不希望妳用一輩子繳房貸繳到老，以前200萬能買一棟40坪透天，現今你要用1800萬買一間30年老透天，還得裝修，不值得」、「長輩的想法沒錯，只是停留在2０～30年前的思維，現在的年輕人在不買房 以後真的就會買不起了」。（編輯：張志浩）

新北400萬想「買房含停車位」？答案出乎意料：這區真有

月薪10萬狂嫌不夠！他怒問：錢花去哪　眾人曝「2關鍵」

月薪10萬「正當工作」很多嗎？過來人吐心聲：不只工程師

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀