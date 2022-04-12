萊爾富LOGO藏「驚人秘密」！他狂盯後懂了：20年沒發現過
萊爾富為台灣第一家本土便利商店品牌，目前更是市場佔有率排名全台第三大便利商店，就有一名網友在網路上表示，他某日盯著萊爾富LOGO時，突然發現三個字全都是對稱字，讓他驚喊「活到20歲才發現！」貼文一出立即引發熱議，不少網友也相當訝異直呼「世紀大發現」、「酷斃了！活了30年～長知識了」。
該名網友昨（11）日在Dcard中貼文，他以「活到20歲才發現」為題，表示「好像有點廢，但有人發現過萊爾富這三個字都是對稱字嗎」，並透露自己去查了資料後，發現萊爾富的母公司是光泉，而光泉的LOGO疑似是想變成對稱字，可惜沒成功，反倒是萊爾富成功了，「光泉做不到的，萊爾富做到了！」
貼文一出，網友紛紛感到震驚留言，「第一次發現」、「真的欸」、「世紀大發現」、「哇！我要去告訴我媽媽這個天大的秘密⋯」、「第一次注意到欸」、「真的欸，活到22歲都沒發現」、「哇嗚太酷了吧，還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「一點都不廢啊，根本大發現，說不定老闆自己也沒發現」、「全宇宙最驚人的事」、「我居然也現在才發現」、「酷斃了！活了30年～長知識了」。
另外，也有網友笑喊，「如果我是行銷我會推出剪紅紙活動…（對折）」「鼎泰豐也是哦！超酷的」、「我只知道，家樂福的商標藏了一個C」、「你們有發現貢茶也是對稱字嗎」。（編輯：賴禹妡）