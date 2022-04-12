好市多烤雞「剛結帳秒想退貨」！理由會員認了：不敢開口
美式賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及大份量的特性，即便是實行會員制度的賣場，仍舊讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有網友分享自己去好市多買了烤雞腿要吃的時候，結完帳卻直接想要退貨，其原因曝光後，引發廣大熱議。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「我們家的人都很愛吃好市多的烤雞腿，每一支都很大支也很多汁，但那天去買了一袋之後，結完帳好想要退貨........因為我拿成烤雞了嗚嗚......因為烤雞的袋子跟烤雞腿的袋子長得一樣！有人跟我一樣常常拿錯的嗎？」
貼文一出，不少人紛紛回應「我是烤雞常常拿成烤雞腿....眼殘了」、「之前也有經驗拿到烤雞，家人只愛吃雞腿QQ」、「之前是烤雞拿成烤雞腿，但還是默默吃掉沒退貨」、「真的會拿錯....但退貨他們就會銷毀食物，後來就默默吃烤雞了」、「拿錯+1，也是結帳後點東西發現，不敢開口跟店員說要退，怕被白眼」。
不過，也有不少人指出「還好啦，拿錯一次就將就著吃，好市多烤雞腿又不會不見，下次再吃」、「直接開吃就好了，一隻烤雞也是有兩隻雞腿啊！」、「退貨就會銷毀食物，很浪費的！下次去買看清楚就好了」、「將錯就錯就吃了啦，知道會銷毀還退就不好了，反正知道是自己的問題」。（編輯：張嘉哲）