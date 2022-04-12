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鞋全家福突然超夯？前員工抖「神優勢」　眾後悔太晚知道

▲鞋全家福是專門賣鞋的商場之一，內容一應俱全，深受不少民眾喜愛。（圖/鞋全家福臉書）
▲鞋全家福是專門賣鞋的商場之一，內容一應俱全，深受不少民眾喜愛。（圖/鞋全家福臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 07:44:36

除了身上的服飾以外，每天穿出門的鞋子也是重要的生活用品，而現今鞋店以及運動品牌的門市眾多，在市場競爭的狀況下，不少主流運動店也因生意不佳逐漸被淘汰，不過，近日就有網友熱烈討論「鞋全家福為何可以屹立不搖」，結果貼文釣出前員工親自解答，甚至揭曉其「隱藏優惠」，讓不少沒去過鞋全家福的網友們全震驚，引發討論。

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一名鞋全家福前員工在PTT貼文指出「之前曾經在鞋全家福工作過一段時間，依照我觀察常常買的客群，通常運動鞋都是12至15歲的青少年，大概是腳大了，又到了逐漸想買有名牌logo鞋子的年紀；或者是40至60歲，希望在休閒服裝上點綴個有名牌logo的鞋子；再來就是皮鞋區，客群一般是上班族，因為店貨源充足，買起來快速方便，很多人上班時間都會來買」。

「至於女鞋的部分，客群年紀大概落在30歲到60歲，有時店內會販售一些殺到爆的99元靴子，也會有很懂穿搭的年輕女性來購買；而童鞋也是鞋全家福的主力之一，因為小孩子腳在長很快，買太貴沒多久就穿不下，倒不如花幾百塊換掉也不心痛，有時候出清價就是99元、199元，反正買了穿髒了或者穿不下也不心疼」。

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▲鞋全家福經常打85折，甚至出現超低價的鞋款，深受大眾喜愛，近日話題大上升。（圖/PTT）
原PO懷念的表示，鞋全家福的員工大部分年紀都稍長，因此給人一種非常親切的感覺，算是比較有人情味，尤其家長帶小朋友來時，店內那些媽媽員工就會開始 「幾個月了」、「好可愛喔」、「讀幼稚園了嗎？」 再加上每次85折總是會掛滿小朋友喜歡的氣球，其實店內的氣氛會很有生氣，總之，鞋全家福就是一個可以讓你用合理的價格，買到適合你的鞋子的地方，雖然品質絕對不會最頂規，但絕對會讓你值得買。

貼文一出，網友紛紛回應「修蛋幾咧，怎麼有靴子99元的問題啊」、「一堆鞋子光看就很開心，店員阿姨不會在旁邊盯梢，壓力超小」、「真的欸，每次去都看到很多小孩在買鞋，真的是主力商品」、「小時候就是穿鞋全家福長大的」、「推！從小買到大，常常能用便宜的價格買到好看的過季商品」、「99元的靴子好想買，不難看啊」、「99的靴子好扯」、「鞋全家福的價格真的很殺，便宜很多」、「改天來去逛逛看，太晚知道這間店的厲害之處了吧！」（編輯：張嘉哲）

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