全家輸了？可口可樂「最好喝口味」回歸 7-11款掀囤貨潮
有「肥宅快樂水」之稱的可口可樂，近期一口氣回歸香草及櫻桃兩大口味，分別在7-11及全家便利商店獨家限量上市。7-11限定販售的是被譽為「最好喝的口味」香草口味可口可樂，自2005年停產後總算再度回歸，粉絲盛讚「像在喝漂浮」、「香草才是王道！」、「超懷念 總算等到了」，不少人已衝出門囤貨一波；而全家便利商店則是開賣櫻桃口味可口可樂，口感似乎有點兩極，網友分享「杏仁茶的味道...」、「我最愛的櫻桃 感冒糖漿」、「全世界可能只剩我喜歡了」。兩通路分別祭出嘗鮮價優惠，比漲價前還便宜，熱愛碳酸飲料的民眾可以把握划算價格購入。
4/1起太古可口可樂才針對零售通路的供貨價格進行調價，包括可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子都是漲價的品項，600ml的寶特瓶裝，從原本29元調漲至35元；昨（11）日有「台灣汽水一哥」之稱的黑松也正式宣告5月調漲，包括黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水，600ml的價格一樣從29元調升至35元，不過實際售價將以通路販售為主。
然而可口可樂近期一口氣回歸有「最好喝口味」之稱的香草及櫻桃兩大口味，在7-11限定販售的是被譽為最懷念的香草口味可口可樂，自2005年停產後，不少饕客心心念念、敲碗回歸，如今願望成真，眾多粉絲稱讚「香草才是王道！」香甜的口味被形容「像在喝漂浮（冰淇淋可樂）」，在網路掀起討論熱潮。而且7-11至4/28止推出嘗鮮價優惠，600ml單瓶29元、2瓶49元的划算價格，換算下來每瓶的價格簡直比漲價前還便宜，不少人已衝出門囤貨一波。
另外在全家便利商店開賣的則是櫻桃口味可口可樂，評價似乎有點兩極，雖然也有網友力挺，但也不少人喊怕表示「杏仁茶的味道...」、「我最愛的櫻桃 感冒糖漿」，還有粉絲自嘲「全世界可能只剩我喜歡了」。全家現在則祭出可口可樂ZERO SUGAR或櫻桃口味，600ml任選第2件10元，還沒嚐過的民眾，兩款都買來喝喝看吧。