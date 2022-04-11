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黑松沙士5月起600ml每瓶漲6元！漲幅高達20%

▲黑松沙士宣告自5月起漲價，寶特瓶裝600ml的黑松沙士由每瓶29元漲至35元，一口氣漲了6元，漲幅高達20%。(圖／業者提供)
▲黑松沙士宣告自5月起漲價，寶特瓶裝600ml的黑松沙士由每瓶29元漲至35元，一口氣漲了6元，漲幅高達20%。(圖／業者提供)

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-11 17:49:032022-04-11 17:52:56

萬物皆漲、唯有薪水不漲，熱愛碳酸飲料的民眾要哭哭了，繼月初可口可樂睽違10年調整價格後，連台灣人最愛的黑松沙士也擋不住通膨，宣告漲價了！飲料大廠黑松沙士確定將從5月起調漲旗下沙士、汽水等商品價格，寶特瓶裝600ml的黑松沙士由每瓶29元漲至35元，一口氣漲了6元，漲幅高達20%。

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受通膨影響，自去年底餐飲一路調漲價格，至今年初每天人手一杯的咖啡，民眾熱愛的吃到飽霸主，即使是餐飲集團或食品大廠，通通不敵成本壓力而宣告漲價。如今，碳酸飲料品牌們再也擋不住，繼月初可口可樂睽違10年調整價格後，有「台灣汽水一哥」之稱的黑松沙士也正式喊漲。

受到近年來原物料、包裝、運輸、人事成本全上漲影響，黑松沙士宣布將從5月起調漲旗下沙士、汽水等商品價格，寶特瓶裝600ml的黑松沙士，將由原本每瓶29元漲至35元，一口氣漲了6元，漲幅高達20%；其他調漲品項還包括加鹽沙士、黑松汽水，600ml的價格一併調升至35元，不過實際售價將以通路販售為主。

4/1起太古可口可樂甫針對零售通路的供貨價格進行調價，包括可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子的寶特瓶及易開罐，都是漲價的品項。5月起黑松沙士的人氣品項也將貴上2成，民眾的荷包又要再緊縮了。

▲有「肥宅快樂水」之稱的可樂漲價了！太古可口可樂宣布，4月1日起可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果進行調價。（圖／記者黃韻文攝）
▲有「肥宅快樂水」之稱的可樂漲價了！太古可口可樂宣布，4月1日起可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果進行調價。（圖／記者黃韻文攝）

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