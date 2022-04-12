御飯糰神助攻！7-11結帳「隱藏規則」意外抖出　眾全讚爆

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貼文一出，卻釣出不少7-11店員出面回應「你在開玩笑？店員每天都要貼65折貼紙檢查即期品怎可能沒發現，而且過期的食物，結帳時是會一直發出叫聲刷不過去的.....不要說是8天，連1天過期都不可能」、「先不論過期幾天，結帳過期食品刷不過，想造謠被打臉真的可憐」、「以7-11過來人的經驗，去櫃檯刷條碼機器就會阻擋了」、「每天都要貼65折標籤，就算漏掉，結帳櫃檯也會守住，不可能買得到過期產品＝＝」。
而也有不少客人分享經驗「之前去買一個麵包，結果結帳條碼一直刷不過，後來才知道那個過期8分鐘了，店員馬上換一個新的給我」、「結帳機器還不只可以知道有無過期，還會設定何時打則，商品都有編碼，曾經在下午2:55買一個飯糰，店員刷了，問我要不要等五分鐘？因為五分鐘後那個飯糰會打七折，所以條碼刷了不會有警告聲是不可能的」、「他們每一期商品條碼會不一樣，過期刷不過，根本不能結帳」。
而該事件在網路上引起關注之後，該名自稱買到過期御飯糰的網友則出面道歉「表示已經跟7-11門市的高層交涉過，也得知7-11的作業SOP，知道不可能有過期的商品會上架販售，也許是我自己搞錯了什麼，魯莽發文造成7-11的困擾，深感抱歉，希望事件到此為止」，沒想到因為網友御飯糰烏龍事件，意外曝光7-11熟食作業以及結帳的SOP，也被網友笑虧「御飯團真的神助攻！幫7-11又宣傳了一波」。（編輯：張嘉哲）