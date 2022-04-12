壽司郎推大大食材！40元起「像在吃便當」　再送15萬餐券

台灣壽司郎歡慶臉書粉絲專頁已達成15萬人里程碑，豪氣推出「大大食材祭」包括小確幸厚切中腹、炙燒大切鮭魚腹共6款菜色只要40元起，其中大隻的酥炸秋刀魚，受粉絲力挺「根本像在吃便當，超讚」。4/15(五)～4/24(日)只要在粉專按讚發文就抽獎15萬元餐券，最低1,000元起跳、最高5,000元，好康先吃再抽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 為感謝粉絲支持，台灣壽司郎臉書粉絲專頁已達成15萬人里程碑， 台灣壽司郎4/15(五)～5/2(一)推出「大大食材祭」，包括小確幸厚切中腹、炙燒大切鮭魚腹、紅魽、水針魚、酥炸秋刀魚及特選豪華星鰻，共6款菜色只要40元起。大隻的酥炸秋刀魚，還受粉絲力挺「根本像在吃便當，超讚」；還有網友點名「想看豪華星鰻有多豪華」。▲壽司郎新推「大大食材祭」40元起。（圖／台灣壽司郎提供）而且4/15(五)～4/24(日)只要在「台湾スシロー 台灣壽司郎」粉絲專頁按讚， 於活動貼文留言處附上最喜愛的餐點照片並標記一位朋友，即可擁有「15萬元餐券」抽獎資格。預計將於2022/4/27(三)進行抽獎，將抽出5,000元壽司郎餐券10位、1,000元壽司郎餐券100位，好康先吃再抽。▲小確幸厚切中腹 NT$60元／1貫。（圖／台灣壽司郎提供）▲炙燒大切鮭魚腹 NT$40元／1貫。（圖／台灣壽司郎提供）▲水針魚 NT$40元／2貫。（圖／台灣壽司郎提供）▲紅魽 NT$80元／2貫。（圖／台灣壽司郎提供）▲酥炸秋刀魚 NT$60元／1貫。（圖／台灣壽司郎提供）▲特選豪華星鰻 NT$120元／1貫。（圖／台灣壽司郎提供）黑松沙士5月起600ml每瓶漲6元！漲幅高達20%漢堡王「買1送1」19組超狂優惠來了！雞塊買10送10別漏吃Melody曬辣腿逛「東方愛馬仕」 想買58萬麻將桌宅防疫