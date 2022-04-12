麥當勞「神優惠」消失7年！網哭：太可惜 取消原因曝光
麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品或者復刻過往販售過的食物，深受不少老饕喜愛。不過，就有網友討論「大家會懷念麥當勞十點過後大薯買一送一的優惠嗎？一轉眼就已經七年了耶」貼文釣出不少人都分享當年經驗，引起熱烈討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「最近麥當勞開始賣以前的漢堡，雖然還有奶茶、奶昔這些都還沒復刻，但我最懷念的還是十點過後的大薯買一送一的優惠，以前跟朋友想約宵夜不知道吃什麼，就一起去買個兩包變成四包，坐在麥當勞裡聊天喝著大可，現在沒有買一送一就沒那樂趣了！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有在懷念的！已經七年過去了喔」、「記得那時候都會揪朋友一起去吃個六包大薯XD」、「六個朋友吃過十包大薯，超爽的，很飽XD」、「麥當勞薯條真的就很好吃，取消真的很可惜，以後也不會有了」、「現在都改抽優惠券或者活動才有，沒有像以前常駐型的」、「真的懷念半夜大薯買一送一欸，而且當時薯條一包才多少，49嗎XD」、「真的很可惜，我覺得半夜薯條買一送一是很好的招牌優惠」。
而事實上，網友所提及的該活動，即是在數年前麥當勞曾經多次推出的優惠，只要在夜間時段10點到凌晨4點，點購大薯可享有買1送1促銷活動，但當時2015年時，因為美國西岸港口處於怠工狀態，造成馬鈴薯出口量緊縮影響，使得銷售總量減少，因此就暫停該活動，沒想到一去不復返，至今都沒有恢復，讓不少麥當勞鐵粉感到可惜。（編輯：張嘉哲）