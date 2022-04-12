「這手勢」超難！成功率極低 網友震驚：人生第一次抽筋
有一種手勢看似簡單，只要動動兩根手指頭就可以完成，卻讓許多人無法比出來！一名網友日前在網路上貼出一手勢照片，本以為大家都可以簡單做到，沒想到意外釣出一票網友驚喊：「小指頭抽筋了！」
這名女網友在《Dcard閒聊板》發文「朋友們都做不出來的手勢」並附上一張照片，圖中她比了一個「三指敬禮」的手勢，但是要將小拇指壓在大拇指上，其他手指則是併攏，「一定要小拇指在上，並且確實往下壓喔！」原以為這個看似簡單的手勢大家都做得到，「殊不知在問過朋友之後，發現好像會的人不多」。
貼文一曝光，立刻引來許多網友躍躍欲試：沒想到真的有不少人紛紛以失敗告終：「小指頭抽筋了，人生中第一次」、「兩隻手都不行，而且瞬間覺得自己的姿勢很智障」、「我沒辦法耶」、「我無法控制我的無名指，一直跟著彎下來」、「左右手都不行，無名指直接被小指拖下去」，也有人表示：「我只有左手可以」、「左手可，右手不行還會抽筋」、「還想說有什麼難的結果換到右手完全不行」、「這個就跟能不能比九一樣呀，可以比九就能比這個」。
另外也有人嘗試成功：「我可以我男友不行，我笑超久的，因為他試很久，我還能把小拇指都壓上去，但是我沒彈鋼琴」、「雙手都可以打但滿憋ㄉ」、「我兩手都可以，我以為每個人都會」、「左右手都可以，但我沒學過鋼琴」。（編輯：陳珮瑜）