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台灣最謎服飾！為何「伊蕾名店」強活20年　內行揭神關鍵

▲伊蕾名店創立於1996年，在全台灣擁有175家門市，近日網友好奇到底是誰在買伊蕾名店的服飾，引發熱議。（圖/Google Map）
▲伊蕾名店創立於1996年，在全台灣擁有175家門市，近日網友好奇到底是誰在買伊蕾名店的服飾，引發熱議。（圖/Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 10:25:31

台灣的外來服飾品牌非常多，除了比較熱門的H&M、uniqlo、Net等等，也有一些在巷弄間能夠看到的店家，提供民眾有不同風格的穿搭服飾。近日，就有網友討論「有人知道伊蕾名店到底為何可以屹立不搖嗎？」貼文引發廣大迴響，更釣出不少內行人透露其「隱藏神級買家」。

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原PO在PTT貼文指出「相信大家應該都有在路上看過伊蕾名店這家，我是沒有進去逛過，但感覺裡面的衣服款式都比較偏向貴婦，而且價格應該也不便宜，想問大家覺得伊蕾名店可以屹立不搖的原因是什麼？」

▲有網友好奇「平價服飾之王」是哪一間，貼文一出，內行人紛紛喊「這2家」，直呼「便宜到哭出來」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇高級服飾伊蕾名店到底客群在哪，引發廣大熱議。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「每次經過都沒看到有人在裡面，真的不知道怎麼回事XD」、「這種店專做貴婦客群啊，售價高客人也不需要多，精實就好」、「因為價位愈高，需要的客人愈少」、「婆媽、貴婦、公教人員專屬服飾店」、「真的是台灣最謎的服飾店XD我真的看好幾次都沒人在裡面買」、「一件三千只要三百的1/10客人」、「我們這邊是公教婆婆媽媽都還蠻喜歡去的，價格略貴，但是很有質感，換季還會打很大的折扣」、「我親戚醫生娘都穿這一家」。

實際伊蕾名店官網，該間店創立於1996年，擁有175家門市，其中以台中34家店占最多，主打「不同都會風格，展現出比實際年齡更年輕的自信感」，其主要客群以婆媽客群居多，由於衣服售價較高，即便來客數並沒有其他家品牌的多，但只要緊抓如貴婦、公教人員等社經地位相對較高的客群，同樣能創造不同的銷售價值而存活。

而值得一提的是，伊蕾名店近日討論度相當高，其原因在於有網友在Tik Tok上以電音改版創作歌詞，寫下「警察局的對面伊蕾名店！它的隔壁賣著蚵仔麵線！摩斯漢堡在它的斜對面」洗腦歌詞，在網路上瘋傳，讓伊蕾名店直接聲量直線上升爆紅，不少人網友聽完直呼「都想去逛看看伊蕾名店了XD」、「本來是最謎的服飾店，現在變最迷因的服飾店XD」。（編輯：張嘉哲）


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