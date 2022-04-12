台灣最謎服飾！為何「伊蕾名店」強活20年　內行揭神關鍵

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貼文一出，網友紛紛回應「每次經過都沒看到有人在裡面，真的不知道怎麼回事XD」、「這種店專做貴婦客群啊，售價高客人也不需要多，精實就好」、「因為價位愈高，需要的客人愈少」、「婆媽、貴婦、公教人員專屬服飾店」、「真的是台灣最謎的服飾店XD我真的看好幾次都沒人在裡面買」、「一件三千只要三百的1/10客人」、「我們這邊是公教婆婆媽媽都還蠻喜歡去的，價格略貴，但是很有質感，換季還會打很大的折扣」、「我親戚醫生娘都穿這一家」。
實際伊蕾名店官網，該間店創立於1996年，擁有175家門市，其中以台中34家店占最多，主打「不同都會風格，展現出比實際年齡更年輕的自信感」，其主要客群以婆媽客群居多，由於衣服售價較高，即便來客數並沒有其他家品牌的多，但只要緊抓如貴婦、公教人員等社經地位相對較高的客群，同樣能創造不同的銷售價值而存活。
而值得一提的是，伊蕾名店近日討論度相當高，其原因在於有網友在Tik Tok上以電音改版創作歌詞，寫下「警察局的對面伊蕾名店！它的隔壁賣著蚵仔麵線！摩斯漢堡在它的斜對面」洗腦歌詞，在網路上瘋傳，讓伊蕾名店直接聲量直線上升爆紅，不少人網友聽完直呼「都想去逛看看伊蕾名店了XD」、「本來是最謎的服飾店，現在變最迷因的服飾店XD」。（編輯：張嘉哲）