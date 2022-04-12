國小作業「操場踢足球」改錯字！全網崩潰了：學霸也不知
「為了這題，我活那麼大第一次認真讀書，目前眼睛輝煞煞！」一名網友在網路上表示，她看了讀國小兒子的作業，發現有一題改錯字題目根本找不出解答，只好上網求助大家，而網友們一看照片也百思不得其解，全崩潰喊：「看完都覺得我人生錯了！」
該名網友昨（11）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示兒子正讀小學，在寫作業時發現其中一題改錯字題目不會，上頭寫著「下課時，佳佳在操場上踢足球」，不過原PO看了老半天，都揪不出錯字，讓她求助大家：「第四題哪裡有錯字，我已經看到快脫窗了，還是找不到…根本眼力大考驗！」
貼文一出，網友們紛紛睜大眼睛，試圖找出錯誤，「場，日和曰的差別」、「操場兩個字錯了，應該改成足球場」、「球場踢足球，操場上是田徑類」、「可能不是在操場，是在球場。不是部首錯，是整個字錯」、「課的字型長的很奇怪」、「上課時、下課後，選我正解」。
也有網友認為，「應該是出錯題目」、「課本題目加減會出錯，沒校稿到，送分題，別太認真」、「答案是老師忘了改錯字」，還有媽媽跳出來解答，「這題有老師說過沒有錯」、「陷阱題，其實沒有錯喔！之前女兒也有遇到這個題目，問老師，老師說答案沒有錯，是陷阱題」、「沒有錯字，我兒子昨天也有寫到這張考券，我問老師，老師說是題目出錯了」。
還有另一位家長特地傳Line訊息問老師「找不到錯字，空著不寫嗎？」老師也回應「題目有誤，不用寫」，讓她得知真相後笑喊：「我還問我學霸姪子，他說會不會是嘉佳？我說是找錯字不是改名字。」（編輯：賴禹妡）