超商歡迎標語「寫錯一字」糗炸！網笑翻求地點：另類行銷
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；而有些超商會貼出標語吸引消費者目光，對此，就有網友發現一家超商新開幕，並在玻璃窗上貼出歡迎語，豈料卻將開始的始寫成「使」，也意外掀起熱議。
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，並貼出一張超商玻璃窗的照片，只見超商在上面貼出「歡迎光臨，我們開始營業囉」的標語，希望可以吸引更多消費者上門，不過仔細看照片，「開始」竟然誤寫成「開使」，也讓眼力好又幽默的原PO在文內表示「這只是開『使』」。
而該貼文也被臉書粉專《爆料公社》轉貼，也立刻掀起熱議，許多網友紛紛歪樓，故意在底下留錯字，「請更正，我們開『時』營業囉」、「笑『屎』」、「幸虧不是開『駛』營業」、「看到這個店面開『使』營業，我好像看到天『始』，提醒大家走路小心不要踩到狗『駛』，喝酒千萬不要違規駕『屎』」、「毛病，只是個開『使』，永遠不會結『樹』」。但也有網友感嘆，「中文老師要哭泣了」、「你的國文老師在你後面，他非常生氣」、「孩子教育不能等」、「老師在哭泣中~~~~」、「不讀好書來的後果」。
也因為討論超熱烈，就有神人找出該店家的位置，也讓網友驚呼這也是一種另類行銷，「這是另類行銷」、「這種賺到版面的開『使』是一種『注』慧」、「這肯定是店家的小聰明，錯字得到免費的廣告」、「人家錯字只是製造話題，吸引你入門去消費啦，或製造人流，高招」、「這廣告費賺翻了，印幾個字全台都知道~人才啊」。（編輯：郭佩蓉）