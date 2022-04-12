轉台積電美國廠超爽！1個月買車又買房 網反曝「隱憂」
台積電的高薪人人嚮往，近期就有網友分享前同事轉調台積電美國廠的夢幻生活，全家落地不到一個月，便立刻購入兩台賓士，近期更有簽約預售屋的打算，令人相當羨慕，可網友見文卻點出兩項隱憂，表示在美國工作並沒有想像中的美好。
原PO於PTT發文，說明前同事近期轉調台積電美國廠，其太太常常在網路上分享快樂的美國生活，不到一個月便入手兩台賓士，住的房子又大又豪華，庭園中更配備能開Party的泳池，最近更說已簽約預售屋，全家打算定居美國，可原PO則開始疑惑「嗯？現在全家台灣人只要轉美國廠就可以當美國人？」
對於原PO前同事立刻買車買房的行為，眾人分析「美國買車買房很便宜，你要看稅繳不繳的除出來」、「車可以長租，房貸比房租划算，和美不美國人無關」。
並表示在美國生活有許多隱患，在生活方面「美國生活對住慣城市的女生來說根本監牢，基本上現在只是剛去很新鮮，之後就會開始懷念台灣美食逛街髮廊做頭髮」，在醫療方面「美國最貴的不是車子跟房子，沒保險隨便個病可能都要借錢」，且能否順利拿到綠卡進而取得美國公民身分也很難說「以gg的薪水直接買很正常吧！至於工作簽有沒有辦法變綠卡，要看gg那邊有沒有打算幫你長期留下，哪年沒工作簽證就要滾蛋，小孩有美生條款」。（編輯：李惠婷）