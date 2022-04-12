大埔鐵板燒「多收一筆錢」！女愣：啥時有 潛規則不躲了
鐵板燒料理在台灣深受不少人喜愛，其中人氣相當旺的「大埔鐵板燒」因價格較便宜，廣受不少民眾喜愛。不過，就有女網友分享，自己到大埔鐵板燒用餐竟被多收錢。貼文一出，也引來內行揭開「隱藏規則」，表示「這樣很正常！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文指出，自己在今（2022）年過年期間至大埔鐵板燒用餐，結帳時卻發現被多收了錢，納悶表示「咦～吃個平價鐵板燒，怎麼現在還有多收一成服務費....？」
短短一句話曝光後，隨即引起過來人秒懂留言，「哈哈哈～大埔吧～今天去吃也被收10%」、「大埔，去吃也收1成服務費」、「可以把平價兩個字拿掉了」、「師傅服務，很認同」。
不過，就有熟客揭開真相，解釋「除夕到初五加收一成服務費，過年期間這樣很正常。剛剛吃飽回來～前面兩組客人，一組客人好像很不滿的嘲諷，一組客人結了帳還坐很久，然後請服務人員再把帳單拿來看一次。」、「過年期間有些內用餐廳會酌收10%服務費」、「牛肉兩碗白飯，收費190，店員說過年期間加收服務費」。
事實上，以今年春節來看，大埔鐵板燒部分門市皆在臉書粉專等社群平台上公告，指出春節期間將「加收10%服務費」，倘若民眾不清楚店家過年是否加收服務費，建議可在購買前先詢問清楚，以免發生消費糾紛。（編輯：陳雅雲）