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婚禮辦桌祭出「大絕招」！賓客嗨喊超過癮：紅包先加一千

▲辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，有網友也分享自己辦婚禮的經驗，貼文引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，有網友也分享自己辦婚禮的經驗，貼文引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 22:16:50

辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，不過有別於許多婚宴在辦桌時都會安插各項節目或娛樂環節，一名網友就分享，自己婚禮完全沒請司儀，禮服也只準備2套，新人進場後，整場就是讓賓客「專心吃」，貼文曝光後不人大讚「這樣就對了」。

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原PO在臉書社團「爆系故事館」發文提到，「自己是很愛出去玩的人，當時連婚禮都不想辦，只想把辦婚禮的錢拿去旅遊玩，但是公婆說老公是長男，又是第一個結婚的，他們想宴請，於是就開始規劃婚禮」，籌備期間，原PO讓老公籌備婚紗展，餐廳甚至蜜月等多數行程，自己當天禮服也只準備兩套，分別在進場和送客時穿。

原PO接著解釋，只準備2套服裝，主要是方便自己能「從頭吃到尾」，不用一直去梳化換裝，她強調「婚禮沒安排司儀，也沒安排節目，就是讓賓客一個字，『吃』。所以後來朋友說，從來沒有參加過只有吃飯的婚禮，還記得當時不得不去送客那一套禮服時，還請朋友們幫我把後面的菜裝進新娘室，讓我邊梳化邊吃，朋友們也說我是史上吃自己喜宴從頭吃到尾的新娘，一道菜都沒放過」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO分享，自己的婚宴沒有請司儀，也沒安排其他活動環節，整場就是讓賓客「專心吃」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出引起熱議，不少網友紛紛留言讚「婚禮真的重點就是吃，好像真的沒人想要聽新人介紹一堆交往歷程」、「婚禮重點就是吃，搞一些有的沒的花樣蠻無聊的，務實一點才是王道」、「我也好想吃這種辦桌，紅包多包我也願意」、「我朋友辦戶外自助餐坐草地，新郎新娘邊喝酒邊吃，哪桌要聊天就去哪，這樣辦也不錯」、「沒辦+1，實在是很懶得走什麼下聘、訂桌、拍婚紗、宴客等繁瑣的規矩與流程，」、「一直覺得辦婚禮只是長輩想要個面子而已，累的是我跟老婆」。

不過，也有網友不認同原PO的做法，直言「還是要多安插一點環節啦，畢竟在場都是和自己家有交情的」、「都辦了只有吃感覺會有點空虛」、「看在很多長輩到場，有些像敬酒、致詞這些盡量還是不要少比較好」。（編輯：張志浩）

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