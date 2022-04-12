婚禮辦桌祭出「大絕招」！賓客嗨喊超過癮：紅包先加一千

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原PO接著解釋，只準備2套服裝，主要是方便自己能「從頭吃到尾」，不用一直去梳化換裝，她強調「婚禮沒安排司儀，也沒安排節目，就是讓賓客一個字，『吃』。所以後來朋友說，從來沒有參加過只有吃飯的婚禮，還記得當時不得不去送客那一套禮服時，還請朋友們幫我把後面的菜裝進新娘室，讓我邊梳化邊吃，朋友們也說我是史上吃自己喜宴從頭吃到尾的新娘，一道菜都沒放過」。
貼文一出引起熱議，不少網友紛紛留言讚「婚禮真的重點就是吃，好像真的沒人想要聽新人介紹一堆交往歷程」、「婚禮重點就是吃，搞一些有的沒的花樣蠻無聊的，務實一點才是王道」、「我也好想吃這種辦桌，紅包多包我也願意」、「我朋友辦戶外自助餐坐草地，新郎新娘邊喝酒邊吃，哪桌要聊天就去哪，這樣辦也不錯」、「沒辦+1，實在是很懶得走什麼下聘、訂桌、拍婚紗、宴客等繁瑣的規矩與流程，」、「一直覺得辦婚禮只是長輩想要個面子而已，累的是我跟老婆」。
不過，也有網友不認同原PO的做法，直言「還是要多安插一點環節啦，畢竟在場都是和自己家有交情的」、「都辦了只有吃感覺會有點空虛」、「看在很多長輩到場，有些像敬酒、致詞這些盡量還是不要少比較好」。（編輯：張志浩）