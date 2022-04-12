好市多會員卡「正確買法」神到了！客吃虧領悟：搞錯10年

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但他坦言結帳時卻卡關，「以往都可以用我的聯名卡結（2人都在現場），這次的店員說因為個資法只能結一張，只好默默的放回去。因往日經驗，我們只抽了2張會員卡信用卡和手機就下車了」。這便讓他不解詢問「想請問有了解相關規定的高手嗎？」
問題一出，隨即引起眾多會員討論，「帶不同個老婆去就可以了⋯」、「商家有政策，顧客有對策，真棒」、「其實是...運氣問題！」、「沒有吧？我們上次不是就可以幫忙結帳」、「我是用自己的App，幫兒子的會員卡支付，沒有這個問題喔！」
其中就有行家解惑，表示「會員卡跟信用卡要同一個人才能使用，辦卡背面有規章」、「一直都有要求會員卡加本人信用卡」、「一人一卡分別結餘，以前太寬鬆給方便」、「一張會員卡只能用一張信用卡，老婆的要付現」、「A卡片結帳A帳戶，你B卡片要結帳A帳戶，當然個資問題！」
正解曝光後，也讓原PO驚呼「膜拜！小弟辦卡也10來年了，真的一次都沒去看」；據了解，Costco會員規章於會員付款方式部份清楚寫道：「除『好市多線上購物』、『好市多自助加油站』或其他好市多之營業項目另有規定，應依各該規定外，好市多接受現金或好市多聯名卡。好市多會員卡與信用卡須為同一持卡人結帳。」（編輯：陳雅雲）