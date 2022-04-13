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奠定周星馳喜劇之王是啥電影？網一致推「這部」：變星爺

▲周星馳過去演過無數影片，就有網友好奇哪一部才讓他奠定電影界的地位。（圖／達志影像）
▲周星馳過去演過無數影片，就有網友好奇哪一部才讓他奠定電影界的地位。（圖／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 11:02:35

港星周星馳演出過無數影視作品，多以幽默詼諧的手法突顯劇中人物的角色性格，不僅創造出許多經典名句，電視重播時依然吸引許多民眾重複觀看。雖然他自導自演《長江7號》後就徹底轉型成導演，不過他出演的作品仍然讓人一再回味，就有網友好奇詢問哪一部戲奠定周星馳在電影界的地位？立刻引起網友討論。

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這名網友在《PTT-Gossiping》板以標題「周星馳哪部片奠定他在電影界的地位？」發文，表示現在人比較少看周星馳的電影似乎與他轉型的原因有關，但是過去他有不少無厘頭的喜劇，像是《功夫》這片原PO就認為既有深度又好看，可視為是周星馳的代表電影，因此也好奇網友認為周星馳是從哪一部戲開始奠定他在影壇的地位？

貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「賭聖」、「賭聖之後從星仔變星爺」、「賭聖吧」、「賭聖是發現他好像能拍」、「賭聖，之後就成為票房保證」、「廢話當然是賭聖，當紅炸子雞的綽號就從這時候開始~!」、「賭聖是1990香港票房冠軍，賭聖無誤啊」、「賭聖都破票房紀錄了還沒奠定什麼喔」。

▲許多網友認為「賭聖」是讓周星馳奠定在電影界的地位。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
▲許多網友認為「賭聖」是讓周星馳奠定在電影界的地位。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
另外也有人提出不同想法：「食神」、「奠定喜劇根基的是逃學威龍吧，沒逃學威龍根本沒人發現他原來這麼有喜感」、「小時候第一部是看整人專家」、「少林足球」、「威龍闖天關」、「九品芝麻官」、「家有喜事」、「長江七號 以前每部喜劇演的都是同樣模式」、「鹿鼎記」。（編輯：陳珮瑜）

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