蝦皮店到店好划算？內行抖「3電商關鍵優勢」：各有千秋
台灣人熱愛網購，動動手指就能買到喜歡的商品，加上疫情的影響，民眾出門購物的頻率變少，而使用網路電商購物平台的機率則大幅提升。就有網友近期開始使用蝦皮，發現商品便宜不少，而且又有「蝦皮店到店」節省運費，好奇其他電商平台該怎麼存活？立刻引起網友討論。
這名網友在《PTT-Gossiping》板上發文「為什麼除了蝦皮以外，其他電商還能存在？」表示自己過去一直使用momo以及PChome購物，以為momo已經相當划算，日前開始使用蝦皮購物後，發現東西更便宜，又有「店到店」省運費的服務，讓原PO直呼「其他電商怎麼還能活啊？」
貼文一曝光，立刻吸引許多網友表示：「蝦皮產品品質不穩啊」、「因為蝦皮滿滿淘寶貨當然便宜」、「pc跟momo至少不會有詐騙問題」、「momo退貨很方便，高價的商品還是不太敢在蝦皮買」，另外也有網友持與原PO同樣意見：「蝦皮就買便宜日用品小物吃食衣服的好所在」、「蝦皮也是隨便你退啊」。
另外也有不少電商愛用者點出個電商平台的優缺點：「要便宜選蝦皮 高單價選momo 至於PChome不長進直接放生」、「退貨pc真的最猛，mono普通，蝦皮看運氣，錢就差在這」、「momo高單3c退貨不是一堆被拒上來抱怨，現在也能被洗成退貨不囉唆電商喔」、「momo出貨超快、momo幣累積、官方控管品家電momo比較好，雜物蝦皮買」。（編輯：陳珮瑜）