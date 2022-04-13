外送妹送餐1招秒解決「門把沒得掛」！同行全跪：夠專業
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，不過有一名外送員在網路上抱怨，她遇到客人希望能把餐點掛在門把上，未料到現場卻發現，門上的把手根本就無法掛上餐點，便靈機一動使出聰明招數，貼文一出立即引來同行大讚：「哇～學到一招了！」
該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文，她表示收到訂單後，發現客人備註打「幫我掛一樓的樓梯鐵門上」，未料到了現場，門上根本就沒有可以掛餐的把手，原PO只好利用筷子橫向插入把手，再將餐點袋子分別掛在兩端，最後更在原地確認客人拿到餐點，忍不住無奈嘆：「有點刁難人的要求，這種門把怎麼吊東西？還好我還不算太笨。」
貼文一出，網友紛紛留言讚嘆，「竟然用槓桿原理」、「生活智慧王」、「這個擺法好厲害」、「哇，這個感覺很可以喔」、「你好厲害反應很快」、「哇～學到一招了」、「果然是高手，我都是打電話在門口等他開門拿的」、「不管開門會不會掉還是筷子會不會斷，至少你還能想到這招不錯了」、「高手在民間」、「客人應該覺得你超神」。
另外，也有外送員分享其他方法，「袋子的耳朵要繞門把一圈後再用筷子卡住」、「其實還可以改一下，那個袋子提把的部分交叉掛更穩」、「上面手提的部分，多轉幾場圈再插上去」、「我車上都會有束帶⋯可以束起來」、「袋子打個結在這樣掛，會比較穩，做過此舉的路過」。（編輯：賴禹妡）